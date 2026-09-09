Директор хозяйства "Великосельское Агро" в Пружанском районе удостоен госнаграды Президента

Краткий пересказ от ИИ

Награды Президента труженикам сельского хозяйства. В числе отмеченных на высоком уровне - аграрии и коллективы сельхозпредприятий Брестчины. Соответствующий указ и распоряжение подписал глава государства за высокие производственные показатели, многолетний труд и вклад в эффективное развитие АПК. Свои лидеры в каждом районе Брестчины, в Пружанском, например, звание заслуженного работника сельского хозяйства присвоено директору ОАО "Великосельское Агро".

"Я пришел работать молодым специалистом, инженером, в одно из хозяйств Пружанского района, это было 33 года назад. Видна колоссальная разница, как мы начинали", - отметил Василий Севостьянчик.

Cразу после Белорусского института механизации и сельского хозяйства (сегодня БГАТУ) на первое место работы по специальности. И почти два десятка лет в должности руководителя. Все это время Василий Севостьянчик совершенствовал подходы к животноводству и растениеводству в хозяйстве "Великосельское Агро". Там, где мелочей действительно не бывает - в работе АПК - он начал с усовершенствования условий содержания животных. На смену устаревшим кормовым столам и уборке техникой пришли современные. Тут и вентиляция, и постоянный климат-контроль.

Василий Севостьянчик, директор ОАО "Великосельское Агро":

"Привязное содержание, нагрузка на доярку - 60 голов, сегодня мы этого не можем себе позволить и по человеческим ресурсам, и по удою на корову. Сегодня, чтобы получить высокий удой, нужно использовать максимально современные технологии в кормлении, в содержании. Начинали в 2007 году с 4 тыс. л молока на корову, по этому году мы видим, что 12 тыс. у нас сложится удой".

Больше 8 тыс. животных - цифра немалая. Но о каждом с абсолютной заботой, начиная с комфорта и заканчивая сбалансированным рационом. Новый МТК позволяет. Здесь целый комплекс, отвечающий современным стандартам. Доильный блок, родильное отделение и другие строения - настоящая фабрика по производству молока. В планах расширение.

Василий Степанов, главный зоотехник ОАО "Великосельское Агро":

"Это, конечно, совместная работа наших специалистов: и агрономов, и ветеринарных врачей, и зоотехников, а также мотивация руководителя, который идет в шаге со временем. В этом году, например, мы приобрели программу новую для составления рационов, это НДС - итальянская программа, которая показывает, как полностью закрыть потребность по микро-, макроэлементам, по аминокислотам, по жирам".

На контроле и урожай. В условиях погодных аномалий нынешнего года - весенние заморозки и знойное лето - предпринимать оперативные меры для сохранения культур было задачей номер один. Сработали как профессионалы. Результат показательный. В этом сезоне в хозяйстве "Великосельское Агро" намолотили больше 13 тыс. т зерновых.

На 3 тысячи больше, чем в прошлом году. Такой результат дали своевременные решения, учитывая погодные условия и строгое соблюдение технологий.

Новый подход к подготовке почвы и режим внесения минеральных удобрений - ответ на погодные вызовы. И эту задачу решили благодаря опыту и современным технологиям.

"Из года в год изучали наши кислые почвы, мы заметили, что на этих участках есть значительный недобор урожая. И мы уже на протяжении последних двух лет поэтапно увеличиваем объемы известкования кислых участков. Уже в прошлом году с руководителем приняли решение: приобрели машину - агрегат по внесению доломитовой муки. За последние годы ввиду того, что критическое содержание влаги, перешли на безотвальную обработку почвы. Для этих целей приобрели дополнительный агрегат амкодоровский", - отметил главный агроном ОАО "Великосельское Агро" Сергей Капица.

Машинно-тракторный парк только за последнюю пятилетку пополнился десятками новых единиц: энергонасыщенные тракторы, культиваторы, сеялки. И это необходимость, ведь цели амбициозные. Основной доход хозяйства - реализация продуктов животноводства.

Василий Севостьянчик, директор ОАО "Великосельское Агро":

"Мы не гонимся за валом любой ценой, мы смотрим, во сколько мы можем увеличить объем внесения удобрений. Сегодня сложно лавировать, цены на удобрения растут, погодные условия становятся сложнее и надо искать, каждый день надо что-то искать, что ты можешь сделать завтра, чтобы получить более рентабельную конечную продукцию, суметь при этом поднять зарплату людям, приобрести новую технику".

За хорошим результатом большой труд профессионалов и грамотный руководитель во главе с опытом в три десятка лет. А сегодня по праву заслуженный работник сельского хозяйства страны.