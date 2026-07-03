Директор РНПЦ детской хирургии рассказал, как увидеть будущего хорошего врача в студенте

Определить, станет ли студент хорошим врачом, за короткое время очень сложно. Однако существуют определенные подходы, которые помогают понять потенциал будущего специалиста. Об этом рассказал директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский в "Актуальном интервью".

По его словам, за 10-15 минут полноценно узнать человека практически невозможно. "Очень сложно узнать человека за 10-15 минут. Просто посмотреть на него, взглянуть в глаза. Но и это важно", - отметил Константин Дроздовский.

При этом он признался, что использует некоторые проверенные приемы, которые помогают лучше понять кандидатов. "Есть какие-то определенные лайфхаки, которыми я пользуюсь давно. Я еще когда-то в мединституте сдал так называемый IQ-тест. Там простые задания, они не привязаны ни к языку, ни к культуре, ни к чему. Это, как правило, логические закономерности, выраженные в фигурах", - рассказал директор РНПЦ.

Константин Дроздовский иногда применяет похожий подход уже на этапе распределения студентов. "Я нашим выпускникам, точнее, еще студентам шестого курса на распределении, иногда просто, чтобы проверить их смекалку, даю прямо на распределении какие-то элементарные задачки, которые они внезапно в состоянии стресса решают", - пояснил он.

Результаты, по его словам, бывают разными. "Но и это не показатель того, каким будет в итоге доктор, - подчеркнул Константин Дроздовский. - Но (что-то можно понять - прим. ред.) из самого общения, реакции человека на стрессовую ситуацию".