Директор Солигорской птицефабрики вошла в мировой список 100 женщин-героинь за вклад в АПК

В эти дни белорусы принимают участие во Всемирном продовольственном форуме в Риме. Накануне на полях форума наградили лауреатов глобальной инициативы "100 женщин-героинь", которые внесли значительный вклад в развитие сельского хозяйства.

В престижный мировой список вошла и белоруска. Инна Толкачева более 20 лет отдала агропродовольственному сектору.

Возглавляя Солигорскую птицефабрику, она провела масштабную модернизацию. Сегодня предприятие прочно удерживает статус одного из флагманов отечественного птицеводства и активно наращивает экспорт.

По инициативе Толкачевой в агрогородке Кривичи построили первую в стране инновационную перепелиную ферму замкнутого цикла. Предприятие оснастили по последнему слову техники, что дало мощный импульс экономике всего района.

Глобальная цель форума - найти решения для преодоления продовольственного кризиса в самых уязвимых регионах мира. И Беларуси здесь есть чем поделиться. Наша страна не только полностью обеспечивает внутренний спрос на качественные продукты питания, но и прочно удерживает позиции в списке мировых экспортеров продовольствия.