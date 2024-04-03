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Директор "Белавиа": Брест в перспективе может быть связан авиасообщением не только с Москвой
Брест в перспективе может быть связан авиасообщением не только с Москвой, но и с другими российскими городами. Об этом 3 апреля на пресс-конференции в Бресте сообщил генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец, передаетБЕЛТА.
Игорь Чергинец подчеркнул, что к планированию маршрутов подходят очень осторожно. В качестве примера он привел Гомель. Изначально из областного центра в Москву выполнялись авиарейсы трижды в неделю. Спрос подтолкнул к увеличению частоты выполнения рейсов до пяти, однако потоки разделили: три из Гомеля - в аэропорт Внуково, две - в Шереметьево. Также Гомель связан авиасообщением с Санкт-Петербургом.
"В Бресте тоже подходим осторожно. Начали с двух частот. Посмотрим, как у нас будет работать, на наполняемость, финансовый результат. Затем будем принимать решение о дальнейших шагах. Скорее всего, увеличение частоты выполнения полетов - по тому же сценарию. Вероятнее всего, будем разделять между Внуково и Шереметьево, - предположил генеральный директор. - В дальнейшем тоже будем думать о расширении географии полетов из Бреста. Уже звучит, но не значит, что завтра будет, через месяц или летом. Мы смотрим. Это и Питер, и Сочи, возможно, какие-то другие направления".
С 3 апреля Брест и Москву связал регулярный прямой рейс. Председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский подчеркнул, что открытие этого маршрута было долгожданным для жителей юго-западного региона. "Позволит решать вопросы логистики, бизнеса. Конечно, даст новый импульс в развитии нашего региона", - добавил мэр Бреста.
По словам генерального консула России в Бресте Олега Мурашева, открытие регулярного прямого сообщения между Брестом и Москвой поспособствует еще большему укреплению межрегиональных связей между нашими странами. "Рассчитываем, что возрастет туристический поток, что многие бизнесмены смогут воспользоваться новым маршрутом и будут гостями города над Бугом, - сказал дипломат. - Наши двусторонние региональные связи с каждым годом развиваются. Торгово-экономические показатели за 2023 год свидетельствуют о правильном выборе бизнесменов в плане сотрудничества с Брестским регионом. Отмечаем значительный интерес к Бресту со стороны рядовых граждан Российской Федерации".
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