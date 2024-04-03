Директор "Белавиа": Брест в перспективе может быть связан авиасообщением не только с Москвой

Брест в перспективе может быть связан авиасообщением не только с Москвой, но и с другими российскими городами. Об этом 3 апреля на пресс-конференции в Бресте сообщил генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец, передаетБЕЛТА.

Игорь Чергинец подчеркнул, что к планированию маршрутов подходят очень осторожно. В качестве примера он привел Гомель. Изначально из областного центра в Москву выполнялись авиарейсы трижды в неделю. Спрос подтолкнул к увеличению частоты выполнения рейсов до пяти, однако потоки разделили: три из Гомеля - в аэропорт Внуково, две - в Шереметьево. Также Гомель связан авиасообщением с Санкт-Петербургом.

"В Бресте тоже подходим осторожно. Начали с двух частот. Посмотрим, как у нас будет работать, на наполняемость, финансовый результат. Затем будем принимать решение о дальнейших шагах. Скорее всего, увеличение частоты выполнения полетов - по тому же сценарию. Вероятнее всего, будем разделять между Внуково и Шереметьево, - предположил генеральный директор. - В дальнейшем тоже будем думать о расширении географии полетов из Бреста. Уже звучит, но не значит, что завтра будет, через месяц или летом. Мы смотрим. Это и Питер, и Сочи, возможно, какие-то другие направления".

С 3 апреля Брест и Москву связал регулярный прямой рейс. Председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский подчеркнул, что открытие этого маршрута было долгожданным для жителей юго-западного региона. "Позволит решать вопросы логистики, бизнеса. Конечно, даст новый импульс в развитии нашего региона", - добавил мэр Бреста.