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Директор гимназии № 7 г. Витебска Светлана Дорощенко о сохранении благополучия Беларуси

Директор гимназии № 7 г. Витебска Светлана Дорощенко о сохранении благополучия Беларуси:

"Нельзя менять направление развития нашей республики, потому как оно выбрано правильно. Уничтожить всегда быстрее и проще, чем созидать и по крупицам все это собирать".

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