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Директор компании Александр Прибыш в условиях санкций доказал, что свое не хуже
После трудовых будней или в отпуске семья Прибыш любит собираться на даче. Здесь все, как 30 лет назад. Только деревья были ниже, а дети младше.
Карьера Александра начиналась на госпредприятии. Это было конструкторское бюро. Потом захотелось своего. Так появился Белтехком. Сегодня в этих цехах производят 1 800 видов продукции.
"Самые сложные годы - 90-ые. Это понятно, период зарождения предприятия, становления его, чем заниматься, сколько людей должно быть. И все моменты, которые сопутствуют, - и рэкет, и наезды", - рассказывает Александр Прибыш, директор ООО "Белтехком".
Фильм "Санкции для народа" смотрите здесь
И в 90-ые, и сейчас не останавливаться мотивирует ответственность.
Вспоминая выборы 2020 года, Александр Прибыш рассказывает, что сотрудники подходили и спрашивали: что будет дальше? "Были те, кто ярко и явно поддерживали Президента, правительство. Были такие, которые относились к этому нейтрально, - вспоминает Александр. - Но точно могу сказать, не было тех, кто поддерживал то, что происходило на улице".
Сегодня в условиях санкций на Белтехкоме перешли на комплектующие из Турции, Китая, России. Переформатировали производств.о и сделали свое!
Полгода назад еще рабочие колеса вентиляционные производства получали от немецкой фирмы. Ввиду того, что ввели санкции, и возможности такой теперь нет, мы буквально за два месяца сделали оснастку для этих рабочих колес, купили балансировочные станки и на сегодня комплектуемся сами и можем комплектовать другие белорусские предприятия данной продукцией.
Директор добавляет, что качество не хуже, чем у немецкой фирмы. Но немецкое колесо стоит 75 евро, наше 25. Теперь больше заказов поступает от белорусских предприятий. Пример того, как надо. Не вопреки мнению кого-то, а для себя.
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