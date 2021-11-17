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Директор МТРК "Мир" в Беларуси О. Шпилевская высказалась о действиях польских военных

Произошедшее 16 ноября на границе - это, по сути, применение химического оружия против детей. Ольга Шпилевская - директор МТРК "Мир" в Беларуси - поделилась своим отношением к чудовищным событиям на границе.

Все подробности - в видео.

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