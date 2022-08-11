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Директор предприятия Дмитрий Матейчик: Белорусы ж такие люди, придумают что-то свое
Дмитрий Матейчик, директор ЧУП по оказанию услуг "Видимлес", знакомство со своим бизнесом начинает на малой родине. Здесь, в Ивановском районе, родился и здесь оказывает услуги по заготовке леса в статусе индивидуального предпринимателя с 2012 года.
"Все будет формироваться в технологические валы, по всем параметрам. Еще отсюда будет выбрана неликвидная древесина, потом окучивание и вывоз дров. Все это покупает население, топливные организации, ЖКХ, гортопы. Раньше это все перерабатывалось в технологическую щепу, которая шла на экспорт. Из граба делали, его выпаливали и делали уголь, - Дмитрий делится технологией переработки дерева. - Сейчас все стало и ничего никуда не идет".
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