Директор предприятия Дмитрий Матейчик: Белорусы ж такие люди, придумают что-то свое

Дмитрий Матейчик, директор ЧУП по оказанию услуг "Видимлес", знакомство со своим бизнесом начинает на малой родине. Здесь, в Ивановском районе, родился и здесь оказывает услуги по заготовке леса в статусе индивидуального предпринимателя с 2012 года.

"Все будет формироваться в технологические валы, по всем параметрам. Еще отсюда будет выбрана неликвидная древесина, потом окучивание и вывоз дров. Все это покупает население, топливные организации, ЖКХ, гортопы. Раньше это все перерабатывалось в технологическую щепу, которая шла на экспорт. Из граба делали, его выпаливали и делали уголь, - Дмитрий делится технологией переработки дерева. - Сейчас все стало и ничего никуда не идет".