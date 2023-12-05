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Директор строительной организации осужден на 6 лет за перевозку наркотиков
Генеральный директор строительной организации осужден на 6 лет за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.
В конце декабря 2022 года 31-летний гомельчанин купил в России опасный наркотик, будучи в соседней стране по служебным делам. Мужчина привез запрещенное вещество в Беларусь, однако был задержан сотрудниками милиции вблизи АЗС в Осиповичах. При обыске у него нашли более 190 г марихуаны.
Оказалось, что свертки с наркотиком он обнаружил на одной из российских АЗС еще в сентябре. Его внимание привлек незнакомец, который что-то фотографировал около дерева. После его ухода гомельчанин нашел там два обмотанных изолентой свертка. Он догадался, что это наркотик, но все равно забрал его себе. Вскоре его сожительница нашла дома запрещенное вещество и устроила скандал, тогда мужчина перепрятал его сначала на строительном объекте своей организации, а после решил перевезти в родительский дом в Светлогорске. Как раз по пути он и был задержан.
Действия фигуранта квалифицированы по ч.1 ст.328 (незаконные без цели сбыта хранение, приобретение, перевозка наркотических средств) и по ч.2 ст.328-1 (незаконное перемещение через государственную границу наркотических средств в крупном размере) Уголовного кодекса. Мужчина ранее не судим, занимал должность генерального директора строительной организации. Суд приговорил его к 6 годам колонии усиленного режима.
Фото из открытых интернет-источников
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