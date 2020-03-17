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Дискинезия желчевыводящих путей: симптомы, лечение, препараты
Плохое настроение и раздражительность всегда признак плохого характера?
Не всегда. Иногда виной всему болезни. Эмоции и здоровье - как они взаимосвязаны? Сегодня будем разбираться!
У людей с болезнями желчного пузыря нередко наблюдается желтушный цвет кожи и желтыйналет на языке. Если у человека что-то болит, он вполне может стать раздражительным.Но давай обо всем по порядку.
Желчный пузырь - это практически часть печени
Он располагается около печени и соединен с кишечником.В желчном пузыре накапливается желчь, которая нам нужна. Она как бы готовит жиры для их дальнейшего переваривания и всасывания. Облегчается растворение и всасывание жирорастворимых
витаминов А, Д, Е, К
. Под влиянием желчных кислот активируется двигательная функция кишечника. Без желчи невозможно всасывание белков! А еще в составе желчи из организма выводятся соли тяжелых металлов, некоторые вредные для организма вещества, лекарства.
Наш организм реагирует уже на вид еды и готовится к ее приему. Слюнные железы готовят ротовую полость к перевариванию - выделяют слюну.
В медицине состояние, когда нарушена работа желчевыводящих путей, называетсядискинезией желчевыводящих путей.
Очень важно, чтобы желчи поступало нужное количество!
Дискинезия желчевыводящих путей - нарушение работы протоков.Это очень распространенное заболевание у взрослых и все чаще оно встречается у детей. По статистике,им болеет каждый третий человек. ДЖВП или дискинезия желчевыводящих путей - это функциональное расстройство работы стенок желчного пузыря и желчных протоков, в результате которого нарушается своевременное и равномерное отделение желчи в кишечник.
Важность этой проблемы велика потому, что желчь является основным компонентом пищеварительных соков и принимает непосредственное участие в расщеплении пищи, а также в стимуляции работы кишечника за счет своего раздражающего действия. Если у человека дискинезия и желчь не поступает в достаточном количестве,начинаются серьезные проблемы.
Симптомы дискинезии желчевыводящих путей:
- ломкость костей
- кровотечения
- ухудшение зрения
Причины возникновения дискинезии:
- проблемы с пищеварением
- избыток жиров
- вредные продукты
- паразитозы
- медикаменты
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