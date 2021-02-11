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Дискуссионной площадкой масштабного форума стала и мобильная студия Агентства теленовостей
Сегодня здесь на ВНС мы смотрим на все преобразования в стране с перспективой на 5 лет. Главная цель - обеспечение социальной стабильности и повышение благосостояния людей за счет качественного роста экономики, а также создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации. Что для этого нужно сделать на уровне правительства, как на это смотрят из регионов и что думают законодатели - об этом поговорим с гостями студии
(видео).
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