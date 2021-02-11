ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Дискуссионной площадкой масштабного форума стала и мобильная студия Агентства теленовостей

Сегодня здесь на ВНС мы смотрим на все преобразования в стране с перспективой на 5 лет. Главная цель - обеспечение социальной стабильности и повышение благосостояния людей за счет качественного роста экономики, а также создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации. Что для этого нужно сделать на уровне правительства, как на это смотрят из регионов и что думают законодатели - об этом поговорим с гостями студии

(видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все