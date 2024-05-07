Дискуссионные площадки "Время сильных" стартовали по всей Беларуси

Люди должны знать, какие решения принял высший представительный орган нашей страны, как они повлияют на жизнь в Беларуси, на ее развитие. Президент сказал о том, что ВНС - это историческое событие, а знать свою историю, ключевые события общественной жизни нашей страны должен каждый гражданин нашей страны. Это будут сотни, а я думаю, даже тысячи встреч.

Олег Романов, председатель белорусской партии "Белая Русь"

