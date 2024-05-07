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Дискуссионные площадки "Время сильных" стартовали по всей Беларуси

Тезисы Президента и принятые решения на ВНС стали предметом всенародного обсуждения. По инициативе партии «Белая Русь» во всех регионах нашей страны стартовали дискуссионные площадки под общим названием "Время сильных". Председатель партии Олег Романов пообщался с трудовым коллективом Гродненской средней школы № 42.

Люди должны знать, какие решения принял высший представительный орган нашей страны, как они повлияют на жизнь в Беларуси, на ее развитие. Президент сказал о том, что ВНС - это историческое событие, а знать свою историю, ключевые события общественной жизни нашей страны должен каждый гражданин нашей страны. Это будут сотни, а я думаю, даже тысячи встреч.
Олег Романов, председатель белорусской партии "Белая Русь"

"С учетом того, сколько членов партии БР присутствовало на ВНС, было делегатами ВНС и сколько экспертов, аналитиков мы привлечем для этой работы, это будет по-настоящему масштабная, серьезная работа", - отметил Романов.

Дойти до каждого белоруса и ответить на все возникающие вопросы - задача, которую поставил лично Александр Лукашенко. Общественное обсуждение ключевых политических процессов в нашей стране стало одной из традиций белорусского народовластия.

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