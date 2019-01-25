Дискуссия в "Клубе редакторов". Сегодня после "Панорамы"

Мировая, но не всегда мирная повестка, а также вести с белорусских информационных полей. За столом "Клуба редакторов" - экспертный медиапул настаивает на своем.

Как закалялась власть: горячие головы Южной Америки и внештатная ситуация от Соединенных Штатов. Острая дискуссия об обострении украинской предвыборной гонки. И разговор о праве честного выбора белорусских СМИ для освещения Олимпийских игр. Не переигрывая и по делу. "Клуб редакторов" - сразу после "Панорамы".