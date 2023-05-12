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Диспансеризация-2023: индивидуальный подход, доступно каждому с 18 лет, абсолютно бесплатно. Ваше здоровье в ваших руках
Теперь следить за состоянием своего здоровья стало легче: с 2023 года в Беларуси диспансеризация проводится на базе поликлиник один раз в три года для граждан с 18 до 39 лет, а с 40-летнего возраста ежегодно.
Доступно каждому с 18 лет и абсолютно бесплатно. Индивидуальный подход: диагностика проводится, исходя из состояния здоровья каждого человека.
Подробную информацию можно получить в поликлинике по месту жительства, работы (учебы).
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