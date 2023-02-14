Диспансеризация в Беларуси - как попасть и что для этого нужно?

Диспансеризация проводится во всех столичных поликлиниках. Об этом рассказала главный врач 11-й городской поликлиники г. Минска Ирина Болдырева.

"Диспансеризация активно проводится с начала этого года. Как попасть? Предварительно записаться по интернету через сайт "Талон бай" или позвонить в поликлинику, чтобы записали. Если человек пришел в поликлинику и захотел пройти диспансеризацию, он может подойти в стол справок, записаться на удобный день и время. Также в инфокиоске можно записаться", - агентство "Минск-Новости" цитирует Болдыреву.

Врач заметила, что пройти диспансеризацию можно и без записи. Например, если человек планово пришел к врачу, он тоже может пройти диспансеризацию.

К слову, в проведении диспансеризации в основном задействованы медработники со средним медицинским образованием - медсестры, помощники врача.

Также главврач добавила: "Например, в нашей клинико-диагностической лаборатории исследования выполняются в течение всего рабочего дня медучреждения, т.е. с утра до восьми вечера. ЭКГ также делаем в день проведения диспансеризации".