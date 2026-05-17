"Диспозиция": на конкретном примере расскажем о стратегии оснащения ВС Беларуси

Белорусская армия готова к ответам на любые вызовы. Президент Беларуси поставил четкие задачи по вооружению.

Отечественная боевая техника должна оставаться инструментом сдерживания агрессии, а потому при обеспечении войск необходимо учитывать современные тенденции в области обороны, разрабатывая те инструменты, которые нужны в условиях Беларуси.

Расскажем о стратегии оснащения Вооруженных Сил, в том числе на конкретном примере, в проекте "Диспозиция".

Крепка броня

Много сейчас говорится о недавнем совещании у Главнокомандующего по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа. Александр Лукашенко поставил ряд конкретных задач, сформулировал философию оснащения Вооруженных Сил оружием и техникой.

"Без оснащения войск современным вооружением решить задачи обороны невозможно. Мы должны иметь то оружие, которым мы можем воспользоваться, с которым мы умеем обращаться", - заявил Александр Лукашенко (11.05.2026 г.)

На совещании акцентировалось внимание на максимальном подключении отечественных предприятий. Кстати, военные и оборонщики не раз демонстрировали, сколь эффективно могут взаимодействовать. К примеру, совсем недавно в войска поступила партия танков Т-72БМ2. Это модернизация версии Т-72Б на заводах Госкомвоенпрома. Работы шли при непосредственном участии специалистов Минобороны.

Максим Сермяжко, главный конструктор предприятия:

"Наши военные положительно отзывались. Мы учли все их пожелания, которые они хотели видеть в этом танке. Плюс они наяву почувствовали, что он стал лучше, маневреннее, быстрее. Улучшили радиостанции, улучшили боевую защищенность - они это оценили и высказывали слова благодарности".

Вадим Ильницкий, командир механизированной бригады:

"Новейшее вооружение - танк Т-72БМ2, который оснащен новыми средствами управления огнем, новыми радиостанциями, а также усиленным двигателем, который позволяет увеличить скорость движения. Как результат сегодня мы получаем бронетехнику, которая соответствует всем требованиям современного общевойскового боя".

Однако не только тесный тандем военного ведомства и оборонщиков важен при обновлении вооружения. Фокус на тех, кто непосредственно применяет оружие. Далеко не в сладостном ожидании томились в период модернизации техники будущие экипажи боевых машин Т-72БМ2. Бойцов отправили на подготовку в учебный центр в России, где обучили не просто управлять машинами, а воевать.

Военнослужащий механизированной бригады:

"Принцип обучения строился вокруг модернизированных танков Т-72Б3, что очень важно, потому что наш батальон сейчас перевооружается на наш модернизированный танк Т-72БМ2, у которого комплекс управления вооружением аналогичен с теми танками, с которыми мы работали в РФ. Наши военнослужащие получили хороший опыт и обучились действиям с этим новым комплексом вооружения. На проведении комплексного контрольного тактического занятия мы вышли уже с нормальным уровнем подготовленности и личного состава, и техники, что позволило выполнить те задачи, которые ставились перед батальоном. Я считаю, что это категорически важно на данный момент, потому как все, абсолютно все инструктора, у которых мы обучались, имеют опыт специальной военной операции и непосредственно учат тому, что нужно там, на линии боевого соприкосновения".

Результат этого небольшого примера впечатляет. Войска получили как усовершенствованную технику, так и обученные экипажи. Да и вся армия в итоге обогатится необходимыми для современных противостояний компетенциями. Подобный алгоритм будет полезен и при интеграции других образцов в технический контур армии согласно новой программе вооружения.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса - все это сведено воедино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять, это тоже важно. И, конечно, приоритетность тех видов вооружений, которые нам нужны. Про это уже не раз говорил наш Главнокомандующий. Мы живем на нашей земле, это лесисто-болотистая местность, мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно остается развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, их оснащение, экипировка, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, это заложено в программе".

Виктор Хренин

"На сегодняшний момент наши Вооруженные Силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения. И мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, 4-й уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплексы, о которых мы уже говорили - это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время", - рассказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус.