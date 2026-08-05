"Диспозиция": разберемся в плюсах взаимодействия аграриев и военных

Высокие темпы полевых работ - результат командной работы. Страда - действительно забота всей страны.

На помощь аграриям приходят военные. Доставка грузов, обслуживание техники, перевозка урожая - работа непрофильная, но выполняют ее четко и по-армейски дисциплинированно.

В проекте "Диспозиция" разберемся в плюсах взаимодействия хлеборобов и военных.

Армия и дисциплина

И хочешь не упоминать уже о поручении Президента Беларуси отправлять в армию недисциплинированный аграрный элемент, а не получается. Слишком уж резонансной тема получилась. Местами даже веселой. Кто знаком с интернетом, знает, как пытаются перевернуть сейчас указание главы государства на якобы выгодный им лад отдельные товарищи, особенно из бывших наших сограждан. Вот, кричат, доказательство вам, что армия в Беларуси - наказание, а не почет.

А вот комментарии в соцсетях, даже с той стороны, все равно в основном с юморком, что тоже не спрячешь. И ведь если проникнуться темой без политического налета, так, по-житейски, то действительно: лодырям военная подготовка пойдет только на пользу. Пару недель физических нагрузок, ноль алкоголя и здоровый коллектив сделают свое дело.

"Это не для того, чтобы пугнуть кого-то или пополнить армейские ряды. Если ты не хочешь работать на этой работе, мы тебя проверим на другой. Нормальной мужской и женской работе - в армии. Там комары, мошки и прочее. Пусть там послужат. Это не какое-то издевательство над людьми, мы просто даем возможность проявить себя на другой работе - мужской сложной работе", - объяснил глава государства (30.07.2026 г.)

Заметьте, никто ни разу не говорил об отправке безответственной категории в оборонительные ряды действующих частей. Речь идет о стандартной подготовке, которую ну разве что провели бы не совсем по плану. Внезапные проверки, между прочим, тоже не по плану проходят, тысячи мужиков призывают и женщин с гражданки, и ничего, отказников в последнее время вообще нет.

Кстати, о прекрасной половине. В Год белорусской женщины это, можно сказать, бонус для них - из армии у нас возвращаются всегда настоящие мужчины. Как пример: лет 15 назад в Слонимском районе призвали из запаса на сборы людей, один оказался употребляющим. Так вот на церемонию отправки военнообязанных из войск домой через месяц пришла его жена с сыном (приглашают всегда семьи на торжество).

Сын, когда увидел, как папу в военной форме чем-то награждают перед строем, заревел и бросился обнимать отца, которого впервые увидел уважаемым и достойным человеком. Супруга потом умоляла командира части принять мужа на службу по контракту, а сам бедолага и не понимал, что на плацу тогда вновь был главой полноценной семьи. Вот вам и сборы.

Это не совсем позитивная история, на самом-то деле. Как и сейчас. Однако если с умом и белорусской добродушностью, не перегибая, подойти к поручению Президента, то не только лоб никто не расшибет, но еще и самобытность нашу подчеркнем. Поможем людям - поможем и хлебу. Что посеем, то и пожнем. Это в полной мере касается и людей, а наказание здесь совершенно ни при чем.

Владимир Жебрик, военный комиссар Ивьевского района Гродненской области:

"Есть граждане, которые злоупотребили спиртными напитками, не вышли на работу или находились на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Мы выезжаем на места, общаемся с людьми и предупреждаем их о последствиях, которые наступят, если они откажутся выполнять свои обязанности".

В этом плане любопытным еще может показаться преобразование парней, которые в составе сводных подразделений непосредственно на полях оказывают помощь аграриям. Всего, к слову, более 100 военнослужащих на 30 армейских машинах сейчас собирают каравай. Так вот, городские преимущественно парни ни то что не заныли, они во многом задают темп на уборочной.

А если в сухом остатке на вопрос с армией на жатве или лодырями в армии посмотреть, то… То всем бы такие проблемы! А то вокруг ракеты и беспилотники бомбить летят, заводы и склады горят, границы закрывают, оружие не в себя штампуют и погибают люди. Мы же стремимся потерь в колосках избежать. Нам если в битву вступать, то только за урожай. Так что можно и дальше нас критиковать. Правда, смешно?