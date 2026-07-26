Страны Запада продолжают продуцировать потенциально опасную внешнюю политику, в которой доминирует военная составляющая. Экономика, социальный сектор, гражданская промышленность – все приносится в жертву приготовлениям к войне. Своих граждан европейские СМИ убеждают, что конфликт с Союзным государством неизбежен. Другая точка зрения даже не берется во внимание. Иные настроения в Беларуси: если мы не видим признаков приготовления агрессии против нас, оптимистично об этом громко говорим. При этом, конечно, армия не в отпускном настроении – военные готовятся к обороне, укрепляя своей выучкой защитные механизмы страны. О западных противоречиях и белорусских факторах сдерживания расскажем в проекте "Диспозиция".

Предпосылок для мира, конечно, остается все меньше. Нескончаемым селевым потоком поступают новости о расширении зоны обстрелов в российско-украинском конфликте, перманентных учениях НАТО у границ Союзного государства. Ближний Восток буквально пухнет от боевой техники, которую закачивают в регион американцы. А если начнешь разбираться, по какой программе и сколько миллиардов получит Киев для вооружений или не получит, точно забурлит серое вещество. Но самое опасное, что этот каток сложнее остановить, чем разогнать. Долгосрочные контракты на производство боевой техники никто прерывать не будет, ибо это рабочие места, импульс для роста промышленности, а в случае с Германией, к примеру, еще и задействование мощностей, оставшихся бесхозными после сокращения автопрома. А мантры насчет готовности воевать с Союзным государством то ли к 2028-му, то ли к 2030 году? Это же не просто слова политиков высшего звена, это фактически программы с крепким финансированием, включающим выделение средств на создание из белорусов и россиян образа врага-варвара, который просто не сможет сдержаться и не напасть на свободную Европу. Здесь еще и фактор интеллекта порой важно учитывать. Недавно известный американский журналист Такер Карлсон был поражен умственными способностями главы евродипломатии русофобки Каи Каллас.

Такер Карлсон, политический обозреватель, журналист (США):

"Я недавно был с ней на ужине - за границей, в окружении иностранных дипломатов, и, надо сказать, людей далеко не последних. И вот она встает и начинает говорить. И знаете, какое чувство? Прямо презрение и полное недоумение: как вообще такой глупый человек может занимать руководящую должность в Европе".

Прорывается наружу иногда на Западе и правда, но быстро тонет в потоке милитаризированной риторики. Вот кто, к примеру, из мировых СМИ обратил внимание на недавние слова министра обороны Литвы Робертаса Каунаса, который заявил, что разведка не фиксирует конвенционной угрозы или скопления российских войск у границы? А ведь тем самым опровергнуты слова президента Гитанаса Науседы о якобы готовящихся ударах Москвы по инфраструктуре страны. Что касается белорусской армии, она сегодня целиком сосредоточена на укреплении именно оборонительных конструкций. Для этого трансформируется и полигонная база. И если уж учиться поражать беспилотники, то как в боевых реалиях: и с места, и в движении. Для этого имеется широкая линейка учебных средств

Вячеслав Егоренко, военнослужащий механизированной бригады:

"За прошедшие пять лет очень все поменялось. Глубоко модернизирован полигон. Программа подготовки меняется. Здесь у нас оборудована директриса борьбы с беспилотными летательными аппаратами, где можно обучать любого военнослужащего с нуля".

Как показывает практика, порой выполнение задачи зависит прежде всего от правильного перемещения, умения занять позицию. Первая миссия при этом – выжить. Нюансов здесь сотни. И каждый внимательно изучается с опытным инструктором.

Военнослужащий механизированной бригады:

"Обучаемый должен пройти полностью всю базу: как стоять, как двигаться, как должна стоять плита у него, как должны стоять ноги, как держать руки, прижаты, не прижаты, и почему так сделано. То есть, если ноги должны стоять прямо, это чтобы потом в артерию не попало. Нельзя стоять боком, потому что здесь у нас открытое пространство, сюда попадает какой-то осколок, пуля и так далее и тому подобное".

В политике, как известно, эхо предшествует событию. Мы уже давно в Беларуси слышим эхо войны. Тем не менее, живем под мирным небом и не собираемся сдаваться перед теми, кто постоянно провоцирует нас встать на широкую тропу, ведущую к пропасти. Да, сохранить стабильность сегодня невероятно сложно, однако наши военные умеют не дружить с понятием "невозможно".