"Диспозиция": как каждое ВНС становилось поворотным для Беларуси

Стратегические решения принимались на каждом Всебелорусском собрании. Каждый народный форум становился, в буквальном смысле, поворотным для страны.

К примеру, I ВНС помогло нам отойти от края пропасти. Это касается и армии, которая тогда находилась не в лучшей своей форме, мягко говоря. Почувствовав поддержку, военные и сами встали в авангарде преобразований.

И вот сегодня наша армия не только обеспечивает мирное небо, но и гарантирует стабильность завтра. О поступательности безопасности - проект "Диспозиция".

На нынешнем народном форуме одна из ключевых тем, конечно же, оборона страны. И хорошо, между прочим, что речь о теме форума, а не о сводках с линии боевого соприкосновения. К слову, мирный статус сегодняшней Беларуси - во многом следствие как раз решений всебелорусских собраний. Буквально каждое - веха становления армии. Да и началось реальное развитие Вооруженных сил как раз после первого вече в 1996-м. Тогда молодой лидер Александр Лукашенко получил поддержку всего общества в вопросах национальной безопасности. Кстати, вопросы эти, кто не помнит, стояли архиостро. Запад приветствовал лишь безоговорочное сокращение армии, в буквальном смысле, с автогеном. Без учета наших национальных интересов. И технику резали на металлолом, а целые соединения растворялись, можно сказать, в грязи. Престиж военной службы рухнул. Но просвет уже был. Автоген остановили. И печальный финал становился позитивным началом.

За державу обидно. Мне стыдно и больно смотреть на свой полк, разношерстную одежду. Как я говорю, форма № 8, что осталось, то и носим. Но ведь это же недостойно для нашего времени. Президент поднял эти вопросы, эти проблемы, если он поднял, то я считаю, эти вопросы будут достойно решены для нашей белорусской армии. Владимир Захаров, делегат I Всебелорусского народного собрания, командир учебной части (архив, 1996 г.)

Колхозники должны выращивать хлеб, а личный состав должен защищать эту землю, на которой хлеб этот выращивается. Раздрай? По-разному идет оценка, но большинство, я подчеркиваю, большинство личного состава, согласно данным проведенного последнего социологического опроса, поддерживает Президента. Почему? Потому что Верховный Совет и те лица, которые избирались туда, должны были выражать чаяния военнослужащих. Но за последнее время, особенно у последнего Верховного Совета мы не видим конкретных результатов работы. До сих пор нет уставов. Армия живет без уставов. Степан Лабзин делегат I Всебелорусского народного собрания, начальник отделения воспитательной работы (архив, 1996г.)

Первый раз - это, конечно, априори торжественно. Новизна, обещания! Но непонятно все же с точки зрения эффективности. И вот 2001 год, второй народный форум. И первые выводы о дееспособности этого органа. Если судить по войскам, результаты не совсем скромные. Мороз по коже от вида солдат и офицеров уже не шел - у страны была другая армия и другой настрой в строю.

Мне, как военному человеку, очень приятно слышать то, какое отношение у нашего Главнокомандующего к Вооруженным силам. Вопросы обороны, безопасности нашего государства конкретно, четко определены. И сегодня мне приятно то, что авторитет наших Вооруженных Сил за эту пятилетку вырос во много раз. Анатолий Степук, делегат II Всебелорусского народного собрания, командир учебной части (архив, 2001г.)

Поддержка общества придает нам, военным, новые силы, стимулирует развитие лучших человеческих качеств - преданности своей Родине, самоотверженности и патриотизма. Леонид Мальцев, в 2001г. - министр обороны Республики Беларусь

Второе собрание, несмотря на фиксирование ощутимых достижений, не стало сиестой для делегатов. Что касается армии, народ придал ей энергию на самый масштабный этап реформирования. Развивались новые рода войск, объединения, сформировалась собственная система военного образования, заработала своя армейская наука. Да и вообще, авиация летала, танки стреляли. В практику вошли масштабные учения, в том числе с Вооруженными силами России. Впервые прозвучала и стала наполняться конкретикой идея построения "сильной и процветающей Беларуси". Насчет "сильной" - так военные превратили установку в константу. На всех последующих после второго всебелорусских форумах предложения по горизонтали и вертикали не просто встречались, а выстраивались в общую магистраль укрепления обороны. В 2016-м, на последнем перед штормовыми событиями собрании Президент произнес пророческие слова, с философией, позволившей сохранить республику.





История нас научила, что любая миролюбивая политика должна быть подкреплена реальной способностью государства защитить свой народ, затрагивая вопросы безопасности, я постоянно повторяю тезис "порох нужно держать сухим". Наличие боеготовых Вооруженных сил, системы территориальной обороны и эффективных институтов обеспечения правопорядка - это гарантия мира и спокойствия на нашей земле. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (22.06.2016 г.)