"Диспозиция": Как оперативность на земле укрепляет оборону в небе

Ежедневные сообщения об атаках беспилотниками различных объектов в России и Украине для белорусских военных - не просто информация к размышлению, а повод для поиска оптимальных форм противостояния дронам. Один из векторов модернизации системы защиты от воздушных роботов связан с гибким использованием средств радиотехнических войск. О том, как оперативность на земле укрепляет оборону в небе - в проекте "Диспозиция".

Конфликт в Украине шокирует ломкой правил в военном деле. Новейшее оружие уже не значит обязательно более эффективное, а занафталиненная тактика оказывается порой результативней передовых моделей. Есть и грани, которые засверкали довольно неожиданными красками. К примеру, масштабное использование беспилотников перевернуло представление о необходимости борьбы с ними, выдвинув на первый план проблематику обнаружения дронов. Это касается и мощных армий, таких, как российская. Даже она пропускает иногда удары с воздуха из-за неосведомленности. Впрочем, при нынешней плотности БПЛА гарантированно закрыть все зоны возможных атак практически невозможно.



Есть лишь один аргумент, остающийся действенным в противостоянии с дронами. И это не ультрасовременная техника. Как ни странно, это скорость. Все небо не охватишь, но если вовремя определить опасные участки и оперативно сосредоточить там силы, можно нивелировать угрозу. Именно подобный алгоритм интенсивно отрабатывают в белорусской армии. Прежде всего в радиотехнических войсках. Здесь быстро наращивают радиолокационные поля на наиболее сложных и уязвимых участках - у границы, вблизи важных промышленных объектов. Одна из крайних тренировок РТВ прошла под Клецком.





Противодействие БПЛА производится путем занятия новых районов, где не ожидают появления пунктов управления бригады. Проводится тщательная маскировка позиций. Мы пытаемся использовать свои БПЛА для определения открытых мест. После этого производится домаскировка. Что касается борьбы с ДРГ, назначен личный состав бригады, который под руководством наших инструкторов, которых мы обучили на полигонах, проводит с ними занятия, обучаются прямо в ходе проведения КШУ по борьбе с данными группами.

В разы сократить время при перемещении позволяет техника белорусского производства. В соединения и части она в последнее время идет не в единичных экземплярах, а партиями по полсотни и более машин. Недавно несколько десятков МАЗов поступили в войска. Работа над образцами военного назначения идет на предприятиях непрерывно.





Мы постоянно отслеживаем опыт применения автомобильной техники в различных вооруженных конфликтах и на основании проведенного анализа выставляем соответствующие требования к заводам-изготовителям. Этот процесс идет постоянно, поэтому исходя из наших заявленных требований, предприятия производят доработки. Приоритет прежде всего отдается технике отечественного производства, в основном это техника Минского автомобильного завода, Минского завода колесных тягачей. Техника качественная и позволяет выполнять весь спектр задач.

Сразу 12 образцов из партии грузовиков высокой проходимости получила в июле как раз 8-я радиотехническая бригада. Для локаторщиков колеса - не только способ быстрого выдвижения в район, но и порой единственная возможность уйти из-под удара, то есть вопрос живучести. HIMARS, Storm Shadow нивелируются в первую очередь мобильностью и маскировкой.





Перемещение - это одно из условий выживания в тех непростых условиях, которые могут наступить. Поэтому движение - это сохранение боеспособности. КП бригады будет перемещаться ежесуточно, меняя свою позицию. Буквально в ночное время осуществили передислокацию в новый позиционный район, развернули ПУ, приняли воздушную обстановку и выдали информацию на вышестоящий командный пункт.