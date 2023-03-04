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"Диспозиция": как военные охраняют границу Беларуси
События в Брянской области поставили вопрос и для белорусов: а что же на наших границах? Ответ в проекте "Диспозиция".
Последние события в Брянской области, конечно, актуализировали охрану границы в Беларуси. Если случилось такое в фактически воюющей России, то что же у нас? А у нас… Помните анекдоты про фликеры, которые среди славян носят одни только дисциплинированные белорусы? Сейчас ситуация вообще не до смеха, но как раз казавшиеся ранее излишними осмотрительность и заорганизованность играют на нашей стороне. О своих границах белорусы побеспокоились заранее. Военные в прошлом году оперативно сформировали батальонные группы и выдвинулись к рубежам усиливать их защиту. Если мы откроем официальные государственные источники за 12 марта 2022 года, то прочитаем:
То есть ключевая задача - противодействие диверсионным группам. Под эту миссию наши подразделения и заточены. И вооружены соответственно. Если понадобится, то и танки, и артиллерия встретят оппонента без лишних слов.
Все военнослужащие понимают, для чего они сюда прибыли, что на них лежит груз ответственности за защиту нашей страны, они в первом эшелоне. Старшим начальником утвержден перечень вопросов и задач, которые должны выполнять наши подразделения, и мы выполняем все задачи согласно этому перечню.
В засаде военные не сидят. То есть в свободное от дежурства время проводят интенсивные тренировки, непрерывно перемещаются, исследуют новые тактические приемы и модели действий. Местность уже знают до кочки. А местные знают, что защита рядом.
Есть все основания полагать, что провокации на белорусской границе не прекратятся. В Украине сейчас хватает отчаянных и порой неконтролируемых формирований. Те же так называемые "калиновцы" неоднократно заявляли, что собираются с оружием в руках навести свои порядки в Беларуси, естественно, при поддержке боевых побратимов. Так что границе и дальше будет пристальное внимание со всей белорусской организованностью. Средство противодействия в настоящее время одно - армейские подразделения. Этот как раз те фликеры, которые обозначают периметр безопасности для нас и опасности для горячих голов с территорий других стран.
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