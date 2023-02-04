"Диспозиция": как военные технологии укрепляют оборонительный щит Беларуси?

Эволюция человечества неразрывно связана с развитием оружия. В наши дни оно определяет характер противоборств и даже международных отношений. Кроме того, наличие у армии современной боевой техники - один из факторов сдерживания агрессии.

Как военные технологии укрепляют оборонительный щит Беларуси? Подробности в проекте "Диспозиция".

Еще не так давно в тренде были понятия "инновации", "кейс", "нарративы". Безобидные, в общем… Словом номер один 2023 года можно уже назвать "леопард". Попробуй сейчас политик не употреби это именование танка в своем выступлении - освищут. Вот такие нынче символы.

А ведь еще не так давно в армейском лексиконе нынешних экспертов доминировали исключительно "лазерные системы", "боевой искусственный интеллект", "противоспутниковые ракеты" и так далее. Потом, правда, опустились до "джавелинов". В общем, даже оружейный флюгер сегодня работает в зависимости от политики при лишь некотором влиянии успехов на поле боя. Завтра скажут: главное не беспилотник или "Леопард", а F-16 или подводная лодка - и все ток-шоу будут обсуждать плюсы субмарин. К счастью, в Беларуси практикуют иной подход. Его квинтэссенция такова: результативнее не то, что моднее, а то, что нам нужнее. Нам, в наших условиях, с нашими возможностями. Ну, правда, порой и превышая наши возможности.

Буквально за два последних месяца железный строй Вооруженных сил пополнили новые системы РЭБ, аппаратные связи, бронетранспортеры 82А, ЗРК "Тор", а еще комплексы ПВО С-400 и ракетные "Искандеры". В общем-то, зарубежным разведчикам вполне себе можно, сидя у экрана телевизора, сформировать представление о технической политике белорусской армии. Сформируется тогда и правильное представление относительно тональности, которую следует выбирать при общении с Минском. Не у политиков, конечно (те сейчас специализируются исключительно на угрозах и санкциях), а хотя бы у НАТО сложится адекватное видение последствий агрессии в наш адрес. Пока что вроде так и есть. Имеются основания полагать, что и в дальнейшем стратегия сдерживания не подведет.

Кстати, когда речь идет о поставках оружия в белорусскую армию, подразумевается, что боевую технику можно сразу эксплуатировать. Не как с пресловутыми "Леопардами" - сначала полгода принимают решение о поставках, потом обнаруживают, что… братцы, а экипажей-то нет. К нам если пришел "Искандер", то с расчетом, который подготовлен в России и который действует так, будто сто лет с этой техникой знаком.





Технологически не сложно. Необходимо занять стартовую позицию, заехать на определенную точку стояния, которую указал командир батареи, и после некоторых манипуляций происходит пуск ракеты по заданной цели. Сразу же сворачиваемся и убываем по команде командира. Начальник расчета Вооруженных сил Беларуси

Есть еще одно звено, которое до боевых действий в Украине многие страны недооценивали, а сейчас спешно совершенствуют. Это хранение и ремонт оружия. В строй, как оказалось, порой больше образцов возвращается, чем закупается или производится новых. В белорусской армии ремонтники уже давно в лидерах по тренировкам и учениям, где работают специальные мобильные подразделения. Арсеналы тоже не скучают. Здесь удалось собрать настоящих профи, дающих вооружению вторую жизнь.

Нужно очень много знать, много уметь. Работает зрительная память, работают руки. Фантазия тоже должна быть, потому что здесь у нас работники даже по дереву, они чистят, они его красят. Это делается с такой любовью и нежностью - они вкладывают душу. В это оружие надо вложить душу, чтобы оно заиграло. Андрей Николаев, дефектовщик цеха ремонта стрелкового оружия 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения