"Диспозиция": как войска РХБ обеспечивают химическую и биологическую безопасность в Беларуси

Сегодня, когда все громче звучит нарратив о возможности применения ядерного оружия, как никогда остро стоит вопрос обеспечения биологической безопасности.

В этом году впервые с контингентами ОДКБ были проведены учения "Барьер" по химической и биологической тематике. Боролись с распространением смертельно опасной инфекции, для чего союзники создали совместное формирование. Подробности в проекте "Диспозиция".

В этих подразделениях противника изучают буквально на молекулярном уровне, а агрессивная среда здесь родная. Войска радиационной, химической и биологической защиты, у которых еще не так давно был статус запасных, необходимых в самом крайнем апокалипсическом случае, становятся все более востребованными. В последние годы противоборствующие стороны неоднократно заявляли об использовании отравляющих веществ, о подготовке к применению так называемых грязных или самых настоящих атомных бомб, имеются уже доказательства бурного развития специфических средств в биолабораториях США. Более того, происходили уже и атаки на АЭС. При этом воюющие страны за своей спиной имеют по несколько пересеченных красных линий, а риторика касательно ядерного оружия перешла в разряд обывательской. На ток-шоу и в политике запросто могут обсудить, к примеру, есть ли смысл в сбрасывании ядерного боезаряда на крупный палестинский город. Потом, видимо, все пьют кофе.

В Беларуси, к сожалению, слишком хорошо знают о разрушительной силе радиации и, к счастью, серьезно относятся к новым обостряющимся угрозам. Войскам радиационной,химической ибиологической защиты уделяется приоритетное внимание, а специалистов готовят в главном вузе республики.

Учитывая опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе и специальной военной операции, а также взгляды блока НАТО на совершенствование оружия массового поражения (в первую очередь ядерного), разработки в сфере биологического оружия, это дает нам направление к развитию образовательного процесса. Александр Карачан, начальник кафедры рационной, химической биологической защиты военного факультета БГУ

В самых сложновыговариваемых войсках и соответствующая техника. Здесь сплошь лаборатории, реагенты, датчики, спецрастворы, авторазливочные станции. Упор, конечно, делается на разведку. Разведывательные химические машины экологического контроля оснащены так, будто уже работают в зоне применения оружия массового поражения. Определить могут любую невидимую угрозу - будь то иприт, уран или сибирская язва.

С противником военные встретились при борьбе с ковидом, когда обеззараживали различные помещения, автомобили медиков, здания.

Есть в этом роде войск и дымовые подразделения, способные спрятать любые объекты или, допустим, целый полк даже от высокоточного оружия. В армии постоянно апробируются модели аэрозольной маскировки, теперь с учетом активного использования беспилотников. Но не только дым без огня практикуют специалисты. Именно военным химикам доверено такое оружие, как огнеметы. Это отменный аргумент при нейтрализации даже хорошо укрепленных целей.

Безусловно, враг, с которым учатся работать войска РХБ защиты, не признает границ, даже ветром может быть заброшен, и потому бороться с ним лучше сообща. В этом году впервые с контингентами ОДКБ были проведены учения "Барьер" - как раз по химической и биологической тематике. Организаторами выступили белорусские специалисты. Боролись с распространением смертельно опасной инфекции, для чего союзники создали совместное формирование.

Сегодня очень остро стоит вопрос обеспечения биологической безопасности, и возникает проблема того, что необходимо решать совместные задачи в интересах КСОР ОДКБ. Для решения этих задач и создано сводное подразделение. Вячеслав Старков, руководитель учений "Барьер‑2023"

Принято решение о применении совместного формирования РХБЗ ОДКБ. Расчеты РХБ разведки провели биологическую разведку, отбор проб, выполнили передачу проб в полевую лабораторию. Командир совместного формирования