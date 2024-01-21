"Диспозиция": Концепция национальной безопасности и Военная доктрина - базисные документы Беларуси

Сегодня любая сфера жизни неразрывно связана с безопасностью. Она во всем мире рассматривается как платформа развития страны и граждан. Но с каждым годом эта платформа становится все более многограннее и, соответственно, уязвимее.

Как нивелировать негативные последствия этого процесса? Ответ закладывается как раз в базисные документы государства, такие как Концепция национальной безопасности и Военная доктрина. Детали темы - в проекте "Диспозиция".

Президент Беларуси провел заседание Совбеза. Рассматривались проекты Концепции национальной безопасности и Военной доктрины. И хоть речь о сложных документах, тема совсем не скучная, особенно по нынешним временам. В фокусе такие "буквы", которыеопределяют, что такое мир и война,и в каких случаях силовая составляющая может стать солирующей в жизни людей. К тому же, по новой Конституции, оба документа утверждаются Всебелорусским народным собранием. И это, конечно, не единственное, что касательно концепции и доктрины - впервые.

Сразу отметим: далеко не все страны обладают подобными документами. Само их наличие говорит о корнях, зрелости страны, способности начинать с фундамента, в лицо называть проблемы и брать на себя ответственность в четко обозначенных острых ситуациях.

Доктрина. Что важно. В ее проекте глобальные изменения в мире не просто указываются, а фиксируются в контексте поправок к системе военной безопасности. Иными словами, документ не только отвечает на вопрос,как адаптироваться ко всему новому, но главное - как это новое использовать для предотвращения конфликтов. Это компас в деле построения военной безопасности. Сейчас здесь учтено и наличие ядерного оружия.

Выстроили, сформулировали те меры, которые будут принимать государства при возникновении вызовов и угроз. Мы четко сформулировали, что должны делать госорганы, какие выполнять функции. В рамках реагирования на угрозы безопасности нашей страны мы четко определили и доводим взгляды Республики Беларусь на применение размещенного на нашей территории ядерного оружия. Появилась новая глава, где мы четко определяем свои союзнические обязательства. Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь

Таким образом, в документе учтены и положения Военной доктрины Союзного государства, утвержденной Александром Лукашенко и Владимиром Путиным в ноябре 2021 года. Диссонансов теперь нет. Нет диссонанса и с неизменно миролюбивым характером внешней политики страны. Здесь уместно напомнить, что на Западе, в частности в доктринальных документах США, открыто указывается, какие страны представляют угрозу Америке и ее друзьям, откровенно, черным по белому пишется, в чем провинились неугодные. Мы же в своих формулировках отстаем от такой цивилизационной брутальности, ограничиваемся обозначением источников угроз. Либеральничаем, в общем.

Мы четко подчеркиваем и говорим в ней, что Беларусь ни один народ не рассматривает как своего врага, несмотря на действия их правительств. Это ключевой посыл, дух Военной доктрины. Основное новшество, и это я акцентировал в своем докладе, - она стала адресной. Мы четко называем источники военных угроз стране. Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь

В тесной связке с доктриной, в том числе союзной, но более широко вопросы стабильного развития отражены в Концепции национальной безопасности. Тут уже фактически роль каждого гражданина видна:кого в информационной сфере, кого в экономической, научной и так далее. Угрозы тоже не забыты. Минск в новом документе дает понять, где включает дальний, а где ближний свет, высвечивающий и классифицирующий любой потенциально опасный объект. Можно сказать, отечественный Совбез стремится реализовать в документе принцип "одного окна". Любой желающий сможет получить исчерпывающую и конкретную информацию относительно возможных опасных поворотов как в жизни страны, так и общества, личности, семьи. Для всех беспристрастно размечены разделительные полосы, островки безопасности, а приоритет всегда - попутному движению.





Мы усилили концепцию таким положением, как всемирная защита и сбережение традиционной белорусской семьи, союза между женщиной и мужчиной по рождению. В ходе общения с профсоюзными организациями было усиление социальной ответственности бизнеса. Некоторые положения концепции подкорректированы были в связи с выходом указа о гражданском обществе, о народном ополчении. Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности

Есть у белорусской концепции еще одна особенность: над ней трудились не высокие лбы с учеными званиями в тихих кабинетах. По поручению Президента, белорусами обсуждалась каждая деталь, для чего сформировали 70 дискуссионных площадок. Между прочим, полемика на них до сих пор не утихает.

Люди это предложили, это исходило не от нас. Поэтому это нашло понимание в разделах Концепции национальной безопасности. Общаясь с нашими представителями религиозных конфессий, Союзом женщин, БРСМ. Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности