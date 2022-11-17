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"Диспозиция" - о настроении тех, кто в эти дни готовится принять военную присягу
Кто будет укреплять охрану белорусской границы, кому предстоит защищать страну. 19 ноября во всех уголках Беларуси новобранцы примут военную присягу.
Клятву на верность Родине произнесут тысячи молодых людей. Все они, конечно, знают, какое время выбрало их встать на защиту страны. И парни, похоже, не подкачают.
В эфире "Диспозиция". Это Гагарин. Поехали. Предстоящая суббота - своеобразный момент истины для Беларуси. Это день клятвы вчерашних призывников на верность Родине. Час, когда станет понятно, есть ли порох в сердцах. Присягу, как и подобает в уважающей себя стране, молодые люди примут перед родителями, близкими, друзьями. А вот в остальном нынешний ритуал, пожалуй, будет существенно отличаться от прежних. Начнем с того, что фон не самый радужный. Вокруг если не боевые действия, то явная подготовка к таковым, а если не стрельба, то грохот от разрушаемых памятников. Оппоканалы и иже с ними вновь попытались разыграть мобилизационную карту, замутили с повестками, который раз посыпались угрозы со стороны Украины, к родственникам солдат обращения. И вроде все условия, чтобы дрогнуть юным душам, но… не знаю, здесь какие-то необъяснимые, ментальные, что ли, механизмы у наших людей включаются. И парни будто назло всем рискам и даже без напускного спокойствия готовятся Родину отстаивать. Мам, пап оберегать. Те пока, думаю, и не поняли, что вырастили не увальней со смартфонами. Кто бы что ни говорил о нынешнем поколении.
В эти дни подготовка к присяге завершается. Причем не на плацу. Уже со старта видны изменения в подходах к армейской науке. У новобранцев минимум шагистики и никаких кислых физиономий. Среди учебных точек - воздушно-десантные комплексы, стрельбища, полигоны. Вот рядовой Артем Воробей, айтишник, кстати. Релокацию переживает бодро, цели в реальном мире поражает уверенно.
В бою айтишника Артема сможет поддержать не кто иной, как преподаватель английского языка Евгений Павловский. Судя по всему, студенты в будущем не будут почем зря перебивать этого лингвиста.
Пожалуй, действительно такие учителя смогут привить нашим детям нормальные приоритеты. Между прочим, мы зачастую пребываем в некотором заблуждении, когда с удивлением обозреваем новации в нравах "цивилизованного" общества. Все эти стирания полов, начиная о школы, навязываемые ЛГБТ-ценности - да, имеются. Но остались и здравые позывы. Армия, к примеру. Да. На Западе она до сих пор важная, а иногда обязательная строка в биографии ВИП-персон. Достаточно вспомнить наследников британского престола или шведскую принцессу Викторию. Да и для американских президентов служба - весомый электоральный аргумент. А все извращения преимущественно для серой массы. Есть тут над чем задуматься.
А нашим парням остается пожелать удачи в армейской жизни. Всем остальным - добро пожаловать в субботу на присягу. Столько уверенности в будущем Беларуси вы нигде больше не почувствуете.
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