"Диспозиция" - о том, как военные РПК помогали знакомить мир с Беларусью

По новогодней традиции в эти дни награды находят лучших, верных своей стране и профессии. Специальная премия Президента присуждена первой и второй ротам и оркестру почетного караула Минской военной комендатуры. РПК - это о церемониях, государственных праздниках, визитах высоких делегаций. А еще солдаты с карабинами гордо проносили государственный флаг и за рубежом. О том, как обычные военные высоким искусством помогали открывать миру Беларусь, - в проекте "Диспозиция".

Иногда повезет, так повезет. Посчастливилось прикоснуться к истории роты почетного караула, причем к международной страничке летописи. Хотелось бы сразу заявить, что впечатлило и привело в восторг, но в этом случае что-то другое происходило, на грани непонимания увиденного.

Итак, первая зарубежная командировка роты состоялась ранним утром 14 апреля 2010 года. В Национальном аэропорту Минск впервые рота почетного караула никого здесь не встречала и не провожала, а улетала сама. Впереди ждал самый продолжительный в истории подразделения день.

Марш-бросок тогда совершили в Венесуэлу. Подразделение пригласили на парад в честь 200-летия "боливарианской революции". Уже при подготовке белорусские солдаты вызвали изумление: тренировались днем, в темное время, даже под тропическим ливнем. В Латинской Америке такой подход в диковинку, поверьте. И вот время "Ч", жара под 40 градусов. Пока ждали начала парада, вокруг то и дело кто-то из представителей 14 приглашенных стран падал в обморок. "Северные" парни стояли, а потом вышли.

Плац-парад в Каракасе по сценарию был самым сложным в истории РПК. На трибунах присутствовали 8 президентов и сотни тысяч горожан. И если сказать, что рота произвела впечатление - значит, ничего не сказать. Овации не прекращались с полчаса. Государственное телевидение Венесуэлы против всяких правил 11 раз подряд прокручивало выступление. Эхо донеслось и до Беларуси.

"Я отправил туда роту почетного караула с 20-минутным плац-парадом. Фурор. Гордость берет за наших ребят!" - сказал тогда Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В 2012 году РПК уже пригласили в Катар, где проходили многонациональные учения "Разгневанный сокол". Кстати, белорусские военные были единственными с постсоветского пространства на этих маневрах. Преобладали представители НАТО, но не доминировали. Белорусские боевые подразделения перехватили инициативу, запомнились своей исключительной эффективностью. РПК еще и показала, что такое высокая культура, причем произошло это на площадке в Дохе, куда приглашали коллективы с мировой славой. Плац-парад вызвал такие эмоции у публики, что соотечественников буквально не отпускали. Впервые в своей истории рота вышла на бис.

Когда видишь, как выступают наши солдаты и как их принимают, простых парней, в тысячах километров от Родины, проникаешься искреннейшей гордостью не только за свои Вооруженные Силы, но даже за себя, как представителя сильной, красивой страны и ее армии. И в этих словах сейчас нет ни капли пафоса.

Следующий момент истины - первое выступление роты на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в Москве в 2013 году. Если раньше РПК за рубежом была, что называется, в единственном числе и успех был предсказуем, то теперь среди участников сугубо профессиональные коллективы со всего мира: Япония, Австрия, Шотландия - сплошная экзотика, и парни из Осиповичей и Бешенковичей. После экзотичных шотландцев, японцев, корейцев покорить публику почти невыполнимая задача, но справится ли с ней Беларусь? На следующий день именно белорусов однозначно признали самыми яркими и с тех пор стали регулярно приглашать на Красную площадь.

Не передать словами, как воспринимают зрители белорусскую роту. А ведь в ней нет артистов, только одни срочники. Можем же быть на мировом уровне! Надо только немного дисциплины, много труда и искренней, как у этих ребят, любви к Родине.