"Диспозиция" о тонкостях военных связей и истинном миролюбии Беларуси

Беларусь продолжает строить взаимовыгодные отношения в военной сфере со всеми странами, готовыми к сотрудничеству на равноправной основе. Эти акценты содержит и проект новой Военной доктрины - добрососедские отношения и миролюбивая политика.

Минск не закрывает двери и перед теми, кто не считает необходимым придерживаться конструктивного стиля в дипломатии. Диалог поддерживается и с представителями НАТО. Они посещают в Беларуси армейские объекты, маневры. Взаимностью власти этих государств, конечно, не отвечают.

О тонкостях военных связей и истинном миролюбии - в проекте "Диспозиция". Наверное, не все знают, что Беларусь вполне себе сотрудничает по военной линии со странами НАТО. В Минске продолжают в самом благоприятном режиме работать атташе по вопросам обороны из государств, чьи позиции по отношению к нашей стране самые неблагоприятные, мягко говоря.

Иностранные военные НАТО вместе с, так скажем, дружественными нам коллегами, как и раньше, посещают воинские и промышленные объекты, наблюдают за учениями войск. Белорусов в ответ, конечно, никуда не приглашают, что противоречит всем дипломатическим канонам. Ну да ладно, мы уже односторонний безвиз прошли, привыкшие. Почему Запад, видя нашу душевность и искренность в обращении с зарубежными гостями, санкции не введет на такую одностороннюю транспарентность? Довольны своей открытостью белорусы, не самоизолируются, улыбаются гостям? Получайте же за это.

Впрочем, мазохизм в ЕС все же присутствует - это о том, что европейцев всячески пугают Минском, фактически препятствуют туризму, да и просто встрече родственников. Благо, Беларусь ориентируется не на общепринятую зеркальность в дипломатии, а на здравый смысл, на простых людей и на завтра.



Часто вспоминаю, как мы гордились, везде показывали, трубили о том, как динамично выполнили положения Оттавской конвенции, регламентирующей вопросы запрещения и уничтожения мин. Все, что предусматривалось договоренностями, утилизировали под одобрительные кивания западных коллег. Торжественно так, радостно, тепло было. ОБСЕ хлопала в ладоши. Теперь, глядя на Украину, которая безо всяких осуждений применяет запрещенные и не утилизированные ей противопехотные мины-лепестки, думаю: а не поспешили ли мы? Вопрос…

Остались зато безупречно честными, хотя бы перед собой. А вот где мы действительно эффективны в своей оперативности, так это когда оказываем зарубежным партнерам помощь. Военные летчики куда только гуманитарные грузы ни доставляли: и в Китай, и в Сирию, и в Турцию. Использовали для этого армейские тяжеловесы Ил-76. В 2024-м гиганты тоже простаивать не будут. Сейчас, в начале года, традиционно идут так называемые командирские полеты.



Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО:

Полеты выполняет только руководящий состав авиационных баз. Все авиационные базы начали полеты именно командирские. Накануне проведены методические советы, занятия с летным составом и тренажи, определили задачи на сегодняшний день - это полеты в облаках, на взлетно-посадочную полосу заснеженную. Основная задача - проверить инструкторско-методические навыки летного состава, выполнить проверки с целью обучения. Готовятся летчики военно-транспортной авиации и к дальним рейсам. Новые векторы сотрудничества наполняются, в том числе оборонным содержанием. Причем не в одностороннем порядке.

