"Диспозиция". Предстоящие учения армий стран НАТО "Защитник Европы - 2021"

Это крупнейшие маневры альянса за последние годы. И уже в эти дни огромный военный механизм Запада пришел в движение.



Направление - восточное. Причем баланс сил меняется не только в географической, но и в политической плоскости. Цифры, факты, а также скрытый смысл учений - в проекте "Диспозиция".

В эфире "Диспозиция". Это Гагарин. Поехали. Итак, началось… Страны НАТО вошли в активную фазу подготовки к учению "Защитник Европы - 2021". Наперекор локдауну, навстречу рассвету бодро плывут из США сотни орудий, бронированных машин, оборудование. В первой партии транспортными кораблями перебрасывается порядка 1 200 единиц техники. Ворота распахнули 4 европейских морских порта. В Албании, Хорватии, Греции, Черногории и Словении развернуты 5 логистических центров. В апреле также планируется расконсервировать запасы американской армии на базах в Германии, Италии, Нидерландах. 12 стран нашего континента начнут принимать заокеанских солдат на своих аэродромах. И все это добро, вся эта цивилизация, как всегда, двинется эшелонами да колоннами дальше, на восток. В том числе, к активистам во все страны Балтии и, конечно, Польшу. Всего в маневрах, которые пройдут в мае-июне, примут участие до 30 тыс. военнослужащих из 26 государств.







Заявленные цели учения "Защитник Европы" вполне себе травоядные - повышение стратегической и оперативной готовности, отработка взаимодействия между США, союзниками и партнерами по НАТО. Из стран-партнеров активно привлекаются Грузия, Молдавия, Украина. Ну прям на подбор, самые выигравшие от этого партнерства государства. Мало еще, видно, им бонусов.

Кстати, нарастание военной активности у нашей южной соседки, можно сказать, к сроку. Как раз в стране неспокойно. Словно в августе-сентябре прошлого года, только касательно Беларуси. Ну да это, понятное дело, случайно. Бывает.

А любопытно разделение оценок сути учений. С западной стороны генералы перетасовывают туманные фразы о важности коллективного реагирования на любой кризис, аналитики как всегда противоречат друг другу на ток-шоу, а вот политики и журналисты на редкость единодушны - держат речь об оборонительном статусе и сдерживании агрессивной России. Тем более уже выяснили: Путин - убийца.





Что же надо знать относительно "Защитника Европы" нам? То, что блок НАТО не на помощь к посевной пришел, понятно… Слишком поздно. То, что оборону альянс здесь учится укреплять - ладно уж, привыкли к аляповатым лозунгам. Сейчас хотя бы не говорят о защите от Ирана и Северной Кореи, как при развертывании систем ПРО. Важно иное. Учения то пройдут, а инфраструктура останется. Это не как мы - потренировались и разбежались. Сейчас под шумок прокладываются новые дороги, по которым может перебрасываться бронетехника, укрепляются мосты, по которым смогут проехать танки, перемещаются базы снабжения. И вся эта логистическая пирамида острием нацелена на восточные рубежи. Вообще, если по азбуке, идет откровенная подготовка к возможному нанесению ударов на определенном направлении. Причем формируется параллельно идеологическая платформа: вспомним очаги управления протестами или день проклятых солдат. Вспомним, и кто дает приют предателям из силовых структур. От большого, конечно, доброго сердца.