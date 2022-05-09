Проект "Диспозиция" разбирается в оборонительных учениях НАТО у границ Беларуси

Месяц май для НАТО - время очередных оборонительных учений у наших границ. В Прибалтику и Польшу стянуто несколько подразделений и военная техника.

Количество военного контингента вокруг Беларуси за последнее время выросло в 10 раз. После этого из-за океана будут говорить, кто угрожает миру?! Еврочиновники в унисон продают людям резкую милитаризацию региона как "попытку сохранить мир", что, конечно, манипуляция чистой воды. К чему идут военные приготовления? Проект "Диспозиция".

Многонациональные учения "Защитник Европы - 2022" набирают обороты, да так там набирают, что маю уже не особо радуешься. Время проведения - до конца месяца. Центр тяжести - в том числе Восточная Европа, причем, почему-то вблизи границ Беларуси. Районами маневров в сопредельных странах станут латвийский полигон Адажи, литовский Пабраде, польские центры подготовки Жагань, Ожиш, Дравско. Общее руководство будет осуществлять оперативная группа 5-го армейского корпуса сухопутных войск США, которыйдислоцируется в Познани. Почему так подробно? Чтобы знали, что мы знаем.

Анализ решаемых задач и хода проведения подобных мероприятий, уже ставших традиционными для Запада, свидетельствует об отработке вопросов наступательного характера, где Республика Беларусь, Российская Федерация напрямую рассматриваются в качестве противника, что в условии кризисного состояния военно-политической обстановки вокруг нашей страны является дополнительным фактором, способным привести к еще большему осложнению сложившейся обстановки.

Сложно вообще представить более неподходящее время и место для интенсивных учений НАТО, тем более когда одна из ключевых целей - отработка вариантов переброски коалиционных войск. Этих самых войск собираются привлечь более 10 тыс., но вот инфраструктура, что очевидно из целей, будет подготовлена для гораздо большего количества. И все понимают, почему, но не произносят.

Здесь, конечно, стоит сказать о стартовавшей 4 мая проверке сил реагирования в Беларуси. Мы-то как раз то, что надо, произнесли, наш экзамен с первых минут широко анонсирован: не несущий никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности. Подразделения отрабатывают вопросы совершения маршей, выполнение совершения боевых задач.

Специфика именно этого выезда в район выполнения задач заключается именно в том, что дивизион смешанный, дивизиону придана батарея точки. А мне как ракетчику управления точкой не составит никаких проблем, тем более командир батареи точки опытный и достаточно хорошо подготовленный. Владимир Масанский, командир отдельного реактивного артиллерийского дивизиона

Ведущие мировые агентства растиражировали проверку войск Беларуси, что неудивительно, а что удивительно - практически все подчеркнули обыденность подобных тренировок для нашей армии. Не перевелся еще, видать, здравый смысл. При этом как-то в тени остается вопрос наращивания сил Варшавой. Как известно, польский президент подписал закон об обороне, по которому численность военнослужащих увеличится практически в 2 раза - до 300 тысяч. Радикально усилится уже в следующем году и военный бюджет - до 3 % от ВВП. У нас эта цифра в районе единицы.

Если бы не спецоперция в Украине, польские ноу-хау однозначно составили бы планетарную повестку дня. Так увеличивают армию только с прицелом на неизбежную войну. Мы пока что успешно компенсируем количественный фактор прежде всего качеством боевой подготовки и надеемся на благоразумие соседей, на тот самый здравый смысл, о котором не так давно красноречиво сказал госсекретарь Совета безопасности Беларуси и о чем стоит напомнить.

Польский народ, литовский народ, надеюсь, все-таки увидит, какие разрушения, какая трагедия, как гибнет простой народ и люди гибнут на территории Украины. Я думаю, что они этого не захотят, потому что не получится так, что они развяжут агрессию по отношению к Беларуси, и военные действия будут проходить только на Беларуси. Нет, на их территории тоже будут разрушения, гибель, взрывы. Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь