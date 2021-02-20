"Диспозиция". Теория и практика территориальной обороны

На Гожском полигоне прошел сбор "Военная безопасность и оборона государства". Его участниками стали руководители областей и Минска, а также военные комиссары. О результатах мероприятия мы уже рассказывали в "Панораме", акцентируя внимание на вопросах применения территориальных войск, новинках вооружения, системе подготовки военнообязанных. А сегодня автор проекта "Диспозиция" подробнее познакомит с теорией и практикой территориальной обороны и ответит на вопрос, существуют ли аналоги в других странах и регионах? (видео).



