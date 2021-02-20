3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Диспозиция". Теория и практика территориальной обороны
На Гожском полигоне прошел сбор "Военная безопасность и оборона государства". Его участниками стали руководители областей и Минска, а также военные комиссары. О результатах мероприятия мы уже рассказывали в "Панораме", акцентируя внимание на вопросах применения территориальных войск, новинках вооружения, системе подготовки военнообязанных. А сегодня автор проекта "Диспозиция" подробнее познакомит с теорией и практикой территориальной обороны и ответит на вопрос, существуют ли аналоги в других странах и регионах? (видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва