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Дистанционка по-новому: в Беларуси становится возможной комбинированная форма работы

В Беларуси заметно обновили Трудовой кодекс. Закон стал более гибким, а корректировки обеспечат больше гарантий работникам.

Изменения внесли и в актуальную после пандемии дистанционку. Такой формат работы успели оценить многие, а кто-то даже не пожелал из него вернуться. Прежде Трудовой кодекс обязывал сотрудника работать по принципу "или-или". Т.е. или на месте, или на удаленке. Теперь же становится возможной комбинированная форма.

Словом, можно будет выбирать любой формат, исходя из предпочтений - своих и нанимателя. А последним вообще дается право направить сотрудника на удаленку временно. И для этого работодателю будет достаточно издать лишь соответствующий приказ.

Появился такой запрос и от нанимателей, и от работников - временно переходить на дистанционный формат работы. Эти просьбы и обращения нашли отражение в законодательстве. На сегодняшний день такая возможность есть: дистанционную работу устанавливать временно на период до 6 месяцев в календарном году. Также был востребован такой формат, как комбинированная дистанционная работа. Она заключается в том, что часть рабочего времени сотрудник находится в офисе, часть работает дистанционно.
Татьяна Рахубо, консультант главного юридического управления Минтруда и соцзащиты

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