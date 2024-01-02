Дистанционка по-новому: в Беларуси становится возможной комбинированная форма работы

Появился такой запрос и от нанимателей, и от работников - временно переходить на дистанционный формат работы. Эти просьбы и обращения нашли отражение в законодательстве. На сегодняшний день такая возможность есть: дистанционную работу устанавливать временно на период до 6 месяцев в календарном году. Также был востребован такой формат, как комбинированная дистанционная работа. Она заключается в том, что часть рабочего времени сотрудник находится в офисе, часть работает дистанционно.

Татьяна Рахубо, консультант главного юридического управления Минтруда и соцзащиты