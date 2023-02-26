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Дистанционная работа, день для прохождения диспансеризации - Минтруда о предлагаемых новациях в сфере трудовых отношений
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали о наиболее значимых новациях, включенных в проект закона "Об изменении законов по вопросам трудовых отношений", над которыми велась работа в 2022 году, сообщает БелТА.
Основным в законопроекте является совершенствование регулирования дистанционной работы. Планируется, что она может осуществляться в виде комбинированной работы, позволяющей чередовать периоды выполнения работы дистанционно или на рабочем месте в организации либо выполнять ее на временной основе в течение определенного срока.
Предлагается освобождать работников в зависимости от возраста на один или два дня в году от работы для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка по месту работы.
- Предполагается более гибкий подход к использованию свободного дня в неделю многодетными родителями, а также родителями, воспитывающими ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Речь идет о возможности заменить один дополнительный свободный от работы день в неделю сокращением рабочих дней на один час.
- Также предлагается возможность замены выдачи работнику молока денежной компенсацией.
Законопроект "Об изменении законов по вопросам трудовых отношений" принят в первом чтении в Палате представителей Национального собрания. В настоящее время проект закона готовится для его рассмотрения во втором чтении.
Фото: CRYPTOAVE.COM
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