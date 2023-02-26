Дистанционная работа, день для прохождения диспансеризации - Минтруда о предлагаемых новациях в сфере трудовых отношений

Основным в законопроекте является совершенствование регулирования дистанционной работы . Планируется, что она может осуществляться в виде комбинированной работы, позволяющей чередовать периоды выполнения работы дистанционно или на рабочем месте в организации либо выполнять ее на временной основе в течение определенного срока.

Предлагается освобождать работников в зависимости от возраста на один или два дня в году от работы для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка по месту работы.