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Диверсия на железной дороге: расследование дела завершено

Завершено расследование уголовного дела по факту замыкания железнодорожных путей в Минской области. В ночь с 11 на 12 ноября прошлого года двое жителей Молодечненского района пытались замкнуть металлическим тросом рельсы на перегоне Дубравы - Радошковичи, что могло привести к нарушению безопасности движения и транспортным происшествиям. Инструкции по блокированию и выводу из строя путей обвиняемые нашли в телеграм-каналах.

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