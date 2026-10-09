Дизайнерские наркотики и героин в луке: как в Беларуси начиналась необъявленная война с наркоугрозой

В Беларуси 9 октября исполняется 30 лет со дня образования подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми. Страна выбрала собственный уникальный путь развития еще на заре становления службы. А самые эффектные примеры работы показали в фильме "Необъявленная война 3.0".

Начнем с 1994 год. Всем непросто, инфляция, безработица. О наркомании уже говорили с первой половины 1980-х, когда молодежь Светлогорска прославила город на всю страну отнюдь не за его заслуги.

Порядка 60 % молодых людей города знали на собственном опыте, как действуют наркотики. Шприцы под ногами в заброшках и подвалах, в укромных уголках парков становились привычным делом. Молодой промышленный город в Гомельской области превращался в символ беды.

Начало истории наркоконтроля

Все понимали: наркотики бросили белорусам вызов. Именно в Светлогорске создали первую группу по борьбе с наркоманией. Прошло всего 5 лет, и в криминальной милиции МВД появился уже самостоятельный отдел. Пионерам в этой борьбе было непросто. Так начиналась необъявленная война с противником, который бил по молодежи.

С открытием границ Беларусь стала выгодным логистическим маршрутом. Прогнозы аналитиков пугали. К пониманию, что наркотики и наркобизнес - это отдельный профиль для оперативников, пришли в 1996-м.

quote Беларусь стала транзитным государством. На Запад шел героин и другие вещества. В Европу шли наркотики, в Россию, ведь Беларусь - маленький рынок. Шли и синтетические наркотики. Естественно, часть оседала. Анатолий Бурий, начальник УННОН ГУКМ МВД Беларуси (1996-2001 гг.)

Это была первая специализированная служба в самый критический для страны период. И путь пришлось пройти от разрозненных усилий к системной борьбе.

"Сотрудников, которые были подготовлены в специальных учебных заведениях системы МВД, не существовало. Приходилось и готовить методические рекомендации, как действовать, и в то же время проявлять активность, заставлять работать по поиску информации и другие службы. Мы полноценно включились в эту работу и поняли, что это большая проблема особенно для молодежи", - отметил начальник УПНОНиПСН МВД Беларуси (2001-2005 гг.) Александр Солдатенко.

Беларусь стали прощупывать на возможность организации лабораторий внутри страны. Из арсенала у оперативников были, считай, блокноты и ручка. Неудобная по логистике и долгая экспертиза не давала, как сейчас, работать молниеносно. Компьютеры, базы, возможность за секунды связаться с любой точкой мира - все это было фантастикой. Валюта тоже в дефиците, искать приходилось по знакомым. Фальшивки для внедрения не подходили: опытные наркосбытчики могли на глаз отличить подделку.

Александр Солдатенко:

"Нужно было срочно изъять в Гомеле у лиц кавказской национальности крупную партию героина. Был внедрен оперативный сотрудник. Не хватало только денег для того, чтобы предъявить якобы при покупке этой партии героина. И мне пришлось у своего приятеля одолжить крупную сумму, которую он собрал для покупки квартиры".

Тайники

Кроме мака, героина, марихуаны наркотиками 2000-х были и первые психотропы. Буквально за пару лет в обиход молодежи вошли слова "ЛСД", "экстази", "амфетамин". Тайники и замысловатые схемы преступлений стали хорошей разминкой для ума оперативников. Например, лук, нашпигованный героином, где даже фермер не отличит подмену. Джинсы курьера, из которых на одной из операций наркотик в прямом смысле выпаривали. Биотайники, где "глотатели", не жалея желудки, провозили крупные партии тяжелых наркотиков. Тогда и впервые узнали, что кокаин, к примеру, может быть и гелеобразным. Его преступники потом возвращали в обратное состояние в кастрюлях и сковородках.

"Героин шел в основном из Афганистана. Нам удалось взять рекордную партию, по тем временам - 28 кг чистого героина, - обозначил начальник ГУНиПТЛ МВД Беларуси (2014-2017 гг.) Василий Лосич. - Знали перевозчика, знали заказчика. Всех знали, но не знали, какой камуфляж будет у этого наркотика. И когда задержали машину, увидели лук. Первое время, конечно, был шок. Думали, что ошиблись, промахнулись. Такого камуфляжа еще не встречали ни мы, ни оперативные подразделения соседних государств".

Мак

Еще одна напасть - мак. Дельцы отделывались легким штрафом. Их бизнес процветал. У оперативников были связаны руки.

quote С помощью неких простых операций удавалось получать экстракт опия. И это приобрело повальные масштабы, потому что семена мака не являются наркотиком. Горепредприниматели очень этому способствовали, потому что получали за это большие деньги. Василий Лосич

Законодательной инициативой пришлось выходить на самый высокий уровень. Так появился президентский декрет, который поставил точку в этой вакханалии. В народе его так и назвали - "Декрет по маку".

Синтетические наркотики

Но еще более опасным врагом стал синтетический наркотик. Его назвали чумой XXI века. Именно как угрозу нации белорусское государство расценило "дизайнерский бум", затягивающий в бизнес молодежь. И ниши в нем занимали не наркоманы. Курьер мог заработать за неделю тысячи долларов, а тем временем волна "синтетики" находила все новых жертв.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками, начальник УНиПТЛ (2012-2014 гг.):

"Тому поколению сотрудников наркоконтроля выпало, наверное, самое тяжелое время. На тот момент, кроме критики на телевидении по отношению к работе наркоконтроля, мало чего звучало. Да, были задержания. Но волна наркомании все больше и больше закручивала, молодежь, большое количество "варочных" адресов, наркотакси".

Употребившие выкалывали себе глаза, не чувствуя боли, доставали внутренности друг другу, выбрасывались в окна. Было страшно. Психотроп, попавший в список запрещенных вечером, за ночь мог стать новым, с измененной лишь одной молекулой в формуле. С Запада это текло к нам рекой, выкашивая молодежь страшнее, чем любое другое оружие. Нужны были новые тактика, стратегия и в подходах к реабилитации, и в законодательстве.

"Было очень сложно к этой ситуации подступить, но мы понимали, что это самое главное. И вот здесь нужно было нанести сокрушительный удар по нашей наркомафии. А мафия действительно была. Хорошо помним "дело 17". В это время как раз создали подразделение по борьбе с наркопреступностью в интернете. Это как раз первые дела, которые шли через закладки", - отметил Николай Карпенков.

По его словам, в мафии были люди, которые выводили формулу наркотика. Потом его распространяли и рекламировали как новый дизайнерский наркотик. А как только это вещество попадало в перечень запрещенных, его распространение прекращалось, появлялось новое. "Мы поняли, что за всем стояли и наркодельцы, и люди в погонах", - добавил Николай Карпенков.

Это было время нестандартных решений, громких инициатив. Так список запрещенных стал бить на опережение. Работали аналитики, эксперты, химики. Наркоконтроль превратился в оперативный штаб. Как только о новой "синтетике" узнавали где-то в мире, ее вносили в список запрещенных у нас. Внедрили понятие "базовое вещество" и "аналог", когда уже не страшны стали дизайнерские добавки, поставили заслон на возможные поставки почтой.

Международное сотрудничество

И уже в 2015 году белорусские инициативы по борьбе с "синтетикой" зазвучали с трибун ООН, ОБСЕ, ОДКБ. Опыт, признание успеха - все это было в последующих масштабных международных совместных операциях, которые пишут новейшую историю подразделения.

Валерий Семериков, заместитель генерального секретаря ОДКБ:

"Антинаркотические операции ОДКБ "Канал-Запад", "Канал-Западный заслон", "Канал-Неман" и "Канал-Западная Двина", организованные белорусской стороной, продемонстрировали высокую эффективность и хорошую результативность нашей совместной работы. За эти операции у наркоторговцев на территории стран, участвующих в мероприятиях, было изъято свыше 26 т наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ".

"В отличие от стран Запада, в нашей стране отсутствует деятельность крупных нарколабораторий. Смертность от употребления наркотиков сведена к минимуму. У нас высокий уровень взаимодействия между нашими службами, благодаря чему ежегодно пресекаются попытки ввоза в нашу страну крупных партий наркотиков и психотропов. Как пример, только в этом году изъято свыше 2 т запрещенных веществ", - обозначил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси Эдуард Данилович.

Цифровизация преступлений

Цифра проникла везде и перенесла линию фронта. Возникло море возможностей с развитием платежных систем, криптовалют, даркнета, бизнеса с управлением из любой точки планеты. Интернет-разведка приняла бой на себя. И мозг бойцов наркоконтроля - это как аналитический центр с работой 24 на 7.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси - начальник криминальной милиции, начальник ГУНиПТЛ (2017-2020 гг.):

"Подразделение по наркоконтролю и противодействию торговле людьми - одно из самых молодых среди подразделений криминальной милиции. Однако уже с начала 2000-х годов оно снискало себе заслуженную славу и уважение. Потому что в противодействии нахлынувшей наркоугрозе мы очень быстро показали свою эффективность, выполняя требования главы государства. Причем подошли к этому делу системно, не просто применяя закон, а определяя закон. И во многом подразделения наркоконтроля и противодействия торговле людьми разрабатывали то законодательство, которое позволило нам стабилизировать ситуацию".

Ежегодно наркоконтроль выявляет не просто организованные группы, а целые международные преступные организации и работает на имидж Беларуси в мире.

"В практику нашей работы прочно вошли скоординированные оперативно-розыскные мероприятия и совместное участие в международных антинаркотических операциях, таких как "Канал", "Паутина", - отметил заместитель министра внутренних дел России Андрей Храпов. - Мы активно обмениваемся оперативной информацией, проводим совместные реализации, перекрываем каналы контрабанды наркотиками. Гордимся по-настоящему братскими отношениями и уверены, что и далее сохраним единство в непростой борьбе с наркокриминалом".

Как отметил начальник управления по наркоконтролю ГУНиПТЛ МВД Беларуси Андрей Кудрицкий, около 90 % всех распространений происходит в сети интернет. "Для того чтобы сотрудник наркоконтроля был успешен, он должен досконально разбираться в интернете, уметь отыскивать следы. Здесь нужны не только какие-то физические, коммуникативные способности, а углубленные знания, ежедневное самообразование", - считает он.

Беларусь испытывают на прочность постоянно. Везти наркотики пытаются и железной дорогой. А изъятая "синтетика" в разных уголках страны часто указывает именно на европейский след.

Организация лабораторий внутри страны уже не так интересна преступникам. Не желая сесть в тюрьму на 20 лет, наркодельцы стараются не затевать бизнес в нашей стране. Идут по другому пути: вербуют белорусов для открытия лабораторий за границей, чтобы потом доставлять наркотики маленькими партиями в Беларусь. Но и такие факты успешных пресечений есть.

quote На территории Российской Федерации благодаря совместной операции задерживались наши граждане, которые уже в России организовывали метадоновые лаборатории и этот метадон реализовывали как на территории Российской Федерации, так и в других странах. Андрей Кудрицкий

"Наркоситуация в стране за последние десятилетия кардинально изменилась: наркопреступлений совершено практически в два раза меньше, в шесть раз уменьшилось количество задерживаемых несовершеннолетних лиц", - обозначил начальник ГУНиПТЛ МВД Беларуси Олег Сильвестрович.

Наркотики, траффикинг, педофилия - угроза для всей планеты. В нашей стране они никогда не замалчивались, с ними продолжают бороться комплексно.

У Беларуси бескомпромиссная позиция. "Мы не допускаем искажения, изменения морально-этических норм, как это делают в Западной Европе, мы не допускаем отступления назад в части противодействия наркоугрозе, говоря о том, что это больные люди, их надо пожалеть и так далее. Очень жестко и бескомпромиссно ведем с ними борьбу", - подчеркнул Геннадий Казакевич.

Современный сотрудник подразделения - это универсальный боец, который способен в нужный момент на нестандартные решения. И именно это привлекает сегодня в наркоконтроль молодежь. Курсанты с трепетом изучают громкие разработки и мечтают когда-нибудь превзойти наставников.

30 лет - это путь от стихийных групп до высокотехнологичного подразделения. Беларусь не просто борется с наркоугрозой. Она формирует стандарт системной, неполитизированной и результативной антинаркотической политики.

Новый день несет новые вызовы. И в этой войне за чистоту Беларуси от наркотиков, за традиционные человеческие ценности будет еще немало новых фронтов.