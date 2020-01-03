Дизайнеры рассказали о трендах на рынке жилья

Чтобы квартира была актуальной и через время, нельзя привязываться к острым модным тенденциям, считают специалисты рынка недвижимости. Необходимо действовать от обратного - создавать нейтральную базу с яркими элементами: арт-объектами, картинами, аксессуарами, которые можно менять, наполняя помещение разными эмоциями. По словам экспертов, за последние годы отношение к интерьеру сильно поменялось. Если раньше белорусы больше задумывались о декоре и болезненно реагировали на пустые стены в проекте, то сегодня во главе угла - функционал и инженерия.



Накопительство и позиционирование через богатство и роскошь в интерьере сменили рациональность и функциональность. Заказчики дизайн-проекта чаще задумываются и о том, как будет продаваться квартира через 5 или 10 лет. Желая окупить ресурсы, вложенные в ремонт, а потому на рынке все меньше персонализированных квартир, все больше - нейтральных, функциональных и продуманных с точки зрения эргономики.

