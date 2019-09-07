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Длина колонны карнавала в Бресте составила 3 тысячи метров

Музыка все громче. По главным улицам города идет масштабное карнавальное шествие. В танцевальном ритме с колонной длиной в 3 тысячи метров двигается и Александр Лучонок (прямое включение).

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