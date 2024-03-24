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Длительный полет - почему путь корабля "Союз МС-25" к МКС увеличился до двух суток
Астроном, доцент физического факультета МГУ (Россия) Владимир Сурдин рассказал телеканалу "Беларусь 1", почему путь корабля "Союз МС-25" к МКС увеличился с 3,5 часа примерно до двух суток.
Орбита при коротком полете на МКС рассчитывается с таким коротким запасом времени, чтобы в момент взлета с космодрома МКС как раз проходила приблизительно над местом старта вашей ракеты, чтобы вы могли на половине витка или на первом витке вокруг Земли встретиться со станцией. Но если момент полета переносится, Земля поворачивается, ей надо сделать один-два оборота, чтобы вновь прийти в нужную конфигурацию. Это называется длительный полет.
"Ничего страшного в этом нет, - заметил астроном. - Космический корабль "Союз" рассчитан на многосуточное поддержание жизни космонавтов. Они просто проведут в корабле больше времени, чем рассчитывали. Это не очень приятно, корабль тесный, но так летали много раз, и ничего страшного в этом нет".
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