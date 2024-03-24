Длительный полет - почему путь корабля "Союз МС-25" к МКС увеличился до двух суток

Орбита при коротком полете на МКС рассчитывается с таким коротким запасом времени, чтобы в момент взлета с космодрома МКС как раз проходила приблизительно над местом старта вашей ракеты, чтобы вы могли на половине витка или на первом витке вокруг Земли встретиться со станцией. Но если момент полета переносится, Земля поворачивается, ей надо сделать один-два оборота, чтобы вновь прийти в нужную конфигурацию. Это называется длительный полет.

Владимир Сурдин