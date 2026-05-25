Для чего европейские дипломаты под видом туристов изучают белорусский бизнес в Витебске
Страны ЕС испытывают повышенный интерес к реальному сектору экономики Беларуси.
Правда, для знакомства с белорусскими предприятиями выбирают не диалог с местной властью, а сомнительного рода ассоциации, роль которых явно преувеличена в выстраивании диалога в условиях санкционного режима.
Причина, которая кроется за визитами дипломатов Евросоюза в регионы нашей страны, вовсе не в знакомстве с белорусскими компаниями, а еще один повод, чтобы наложить санкции на белорусский бизнес.
Туристическая локация Витебска. На первый взгляд обычная экскурсия. По крайней мере об этом уверенно заявляют ее участники. О том, что в числе гостей представители дипломатических миссий, предпочитают скромно умолчать, как и об истинных причинах визита в регион.
Раскроем подробности: европейско-белорусская бизнес-ассоциация (о ней чуть позже) планировала провести что-то наподобие мини-экономического форума для "своих". Но разрешения от местных властей получено не было. Ведь проект сомнительного толка. Тогда попытались действовать окольными путями, прикрываясь исключительно туристическим интересом.
Ларс-Гуннар Вигемарк, временный поверенный в делах Швеции в Беларуси:
"Как я уже сказал, это свободная часть программы, поэтому мы пойдем. И не будем больше ничего обсуждать. Я лишь хочу сказать, что очень рад быть здесь, у вас прекрасная страна и прекрасные люди".
Ларс-Гуннар Вигемарк - временный поверенный в делах Швеции в Беларуси. Белорусских журналистов интересует: такой повышенный интерес к нашей экономике обусловлен благими намерениями? Или все же цель другая, и сведения о работе предприятий по замыслу должны были стать основой для принятия решений о санкционном давлении на Беларусь. Ведь Швеция полностью разделяет вопиющие ограничения, введенные режимом ЕС.
Так почему визит в Витебск носит конспирологический характер, спрашиваем у исполнительного директора европейско-белорусской бизнес-ассоциации Алексея Велюго. Он сопровождает делегацию. Если интересы настолько прозрачны, как он сам отмечает в ходе беседы с журналистами, и задача ассоциации - находить решения возникающих проблем между ЕС и Беларусью через диалог.
Алексей Велюго, исполнительный директор европейско-белорусской бизнес-ассоциации: "Я считаю, что санкции вредят нашей экономике. Я хочу показать дипломатам, что есть не только Минск, что есть Витебск, мой родной город, есть Гродно, есть Брест. Я считаю, что таким образом ассоциация работает на Беларусь".
А теперь подробнее о той самой белорусско-европейской бизнес-ассоциации. Вебинары, консультации, встречи онлайн и офлайн - все это инструменты, которые по замыслу созданного более 5 лет назад союза, должны решать задачи в том числе для ведения бизнеса в условиях беспрецедентного санкционного давления. А если от слов к делу?
"Цыплят по осени считают. Да, бизнесу стало проще работать. Мы работаем над тем, чтобы европейский бизнес, который здесь остался и которого еще много, чтобы он остался в Беларуси. И я считаю, что это тоже результат", - констатировал Алексей Велюго.
Так если скрывать нечего, то к чему встречи исподтишка? Ведь если дело во благо, тогда и бояться гласности не стоит. А если задача поставлена совсем не созидательная? Тогда интерес приходится маскировать. Тот случай, когда вопросов больше, чем вразумительных ответов.
Впрочем, пообщаться со всеми представителями дипломатических миссий, которые приехали в тот день в Витебск, не удалось. Они в прямом смысле предпочли избежать правды.