Для посетителей "ИННОПРОМ. Беларусь" организуют дополнительный транспорт

Для удобства участников и посетителей "ИННОПРОМ. Беларусь" в дни проведения выставки до центра "БелЭкспо" пустят дополнительные автобусы.

Маршруты будут курсировать от станций метро "Академия наук" и "Пушкинская" с получасовым интервалом с 9:00 и до 18:00. В заключительный день выставки движение завершится на час раньше.

Кроме того, с этого дня в Минске организуют специальный автобусный шаттл от железнодорожного вокзала. Транспорт будет ходить в ежечасном режиме - первые рейсы от вокзала отправляются в 8:00, а последние автобусы из выставочного центра будут забирать пассажиров до 20:00.