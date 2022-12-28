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Для 400 октябрят и пионеров зажгли Всебелорусскую пионерскую елку

Праздник для самых талантливых и активных. В рамках благотворительной акции "Наши дети" состоялась Всебелорусская пионерская елка. Так, школьники со всех уголков страны сегодня собрались в Минске, чтобы отпраздновать Новый год. В атмосферу сказки окунулись 400 лучших октябрят и пионеров. Это лидеры областных и республиканской детских палат, победители проектов, а также активные участники общественной жизни своей области и региона.

Этот год для пионерской организации знаковый, потому что в мае мы отметили 100-летие пионерскому движению. Подвели итоги республиканских проектов, провели фестивали. Конечно, самым ярким событием была встреча с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Тут даже есть ребята с этой встречи, они делятся со своими сверстниками теми впечатлениями, которые получили.
Александра Гончарова, председатель центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации

Ребят ожидал сказочный квест "Тик-ток елка", встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и Бабой-ягой. Вместе с ними активисты создали современный новогодний трек. Работали и тематические праздничные фотозоны, где все сделали фотографию с талисманом пионерии Беларуси - рысенком Огоньком. Приятным завершением мероприятия для каждого участника стал сладкий подарок от Белорусской республиканской пионерской организации.

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