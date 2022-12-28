Для 400 октябрят и пионеров зажгли Всебелорусскую пионерскую елку

Этот год для пионерской организации знаковый, потому что в мае мы отметили 100-летие пионерскому движению. Подвели итоги республиканских проектов, провели фестивали. Конечно, самым ярким событием была встреча с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Тут даже есть ребята с этой встречи, они делятся со своими сверстниками теми впечатлениями, которые получили.

Александра Гончарова, председатель центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации