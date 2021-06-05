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Для белорусов настала пора осмыслить все события прошлого года - мнение экспертов "Клуба редакторов"

Для белорусов настала пора осмыслить все события прошлого года. Особенно после откровений экс-главного редактора экстремистских телеграм-каналов Романа Протасевича. Такое мнение высказали члены "Клуба редакторов". По мнению экспертов, сенсационные признания задержанного окончательно дают полную картину всех серых схем и черных планов якобы белых белорусов зарубежья.

Информация, которую предоставил Роман Протасевич, хороший повод задуматься и тем, кто продолжает курировать экстремистские чаты и каналы. Не исключено, что следующими западные кураторы сольют уже их.

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