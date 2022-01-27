Для белорусов память о трагедии Холокоста священна. Страшные события Второй мировой должны стать надежной прививкой от неонацизма, этнической и религиозной ненависти - эта мысль стала лейтмотивом траурного митинга в Минске. У мемориала "Яма" память жертв Холокоста сегодня почтили представители дипкорпуса и ряда общественных организаций, иерархи разных конфессий. В годы войны нацисты убили около 6 миллионов евреев, 800 тысяч из них - в Беларуси.