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Для белорусов память о трагедии Холокоста священна
Для белорусов память о трагедии Холокоста священна. Страшные события Второй мировой должны стать надежной прививкой от неонацизма, этнической и религиозной ненависти - эта мысль стала лейтмотивом траурного митинга в Минске. У мемориала "Яма" память жертв Холокоста сегодня почтили представители дипкорпуса и ряда общественных организаций, иерархи разных конфессий. В годы войны нацисты убили около 6 миллионов евреев, 800 тысяч из них - в Беларуси.
Факт
День памяти жертв Холокоста учрежден в 2005-м по инициативе и нашей страны - ровно 77 лет тому назад освобождены войсками маршала Конева узники концлагеря Освенцим.
Трагедию белорусского и мирового еврейства в Беларуси помнят, а память о ней трепетно чтут. Здесь, на месте гибели тысяч невинных людей, особенно остро чувствуется опасность, которой грозит неонацистский реванш, ведь предать Холокост забвению все больше желающих.
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