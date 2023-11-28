Для белорусов установили расчетную норму рабочего времени на 2024 год

Министерство труда и социальной защиты установило расчетную норму рабочего времени на 2024 год. Соответствующее постановление ведомства от 17 ноября 2023 года №43 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет БЕЛТА.

Расчетная норма рабочего времени будет чуть больше, чем в прошлом году. Для пятидневной рабочей недели она составит 2016 часов (в 2023-м - 2011 часов), для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье - 2022 часа (в 2023-м - 2014 часов).

Как пояснили в Минтруда, расчетная норма рабочего времени на 2024 год установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю и рассчитана для: пятидневной рабочей недели, исходя из продолжительности ежедневной работы в рабочие дни 8 часов, а в рабочие дни, непосредственно предшествующие праздничным дням, - 7 часов; шестидневной рабочей недели, исходя из продолжительности ежедневной работы в рабочие дни с понедельника по пятницу 7 часов, в субботу - 5 часов, а в рабочие дни, непосредственно предшествующие праздничным дням, - 6 и 4 часа соответственно.

Минтруда ежегодно устанавливает расчетную норму рабочего времени календарного года.

Как сообщалось ранее, нерабочими днями в 2024 году являются: 1 и 2 января - Новый год, 7 января - Рождество Христово (православное Рождество), 8 марта - День женщин, 1 мая - Праздник труда, 9 мая - День Победы, 14 мая - Радуница (по календарю православной конфессии), 3 июля - День Независимости Республики Беларусь (День Республики), 7 ноября - День Октябрьской революции, 25 декабря - Рождество Христово (католическое Рождество).

Также 23 ноября правительство определило график переноса рабочих дней в 2024 году. Предусмотрен перенос рабочего дня с 13 мая на 18 мая. Днями отдыха будут 11 (суббота), 12 (воскресенье), 13 (понедельник) и 14 мая (вторник) - четыре дня. Запланирован перенос рабочего дня с 8 ноября на 16 ноября. Днями отдыха будут 7 (четверг), 8 (пятница), 9 (суббота) и 10 ноября (воскресенье) - четыре дня.