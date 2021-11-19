Для беженцев подготовили продуктовый набор

Более тонны детского сухого питания, большую партию подгузников и средств личной гигиены получили волонтеры для беженцев, которые сегодня находятся в центре. На складах в Гродно подготовлено свыше 15 тонн продуктов. Ежедневно со всей страны сюда, в логистический центр, прибывают новые гуманитарные грузы. Сегодня генсекретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов рассказал журналистам, какой сухпаек получают беженцы.