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Для беженцев подготовили продуктовый набор

Более тонны детского сухого питания, большую партию подгузников и средств личной гигиены получили волонтеры для беженцев, которые сегодня находятся в центре. На складах в Гродно подготовлено свыше 15 тонн продуктов. Ежедневно со всей страны сюда, в логистический центр, прибывают новые гуманитарные грузы. Сегодня генсекретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов рассказал журналистам, какой сухпаек получают беженцы.

Там тушенка, колбаса, хлеб, вермишель быстрого приготовления. Из фруктов - гранаты. Две пачки молока. Хороший набор.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста

Сейчас в логистическом центре находятся около 2 тысяч беженцев, на территории также работают автолавки.

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