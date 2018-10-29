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Для большегрузов будут действовать ограничения движения по пинскому мосту

Чтобы обновить инфраструктуру в Пинске, пришлось прибегнуть едва ли не к превентивным мерам. Городской мост не выдерживает нагрузки. Рекомендации специалистов: чтобы не допустить беды, движение фур по путепроводу решено ограничить, ведь эта переправа через реку Пина – путь стратегический, альтернативного маршрута в столинском направлении нет. Дорога - важная магистраль и для связи с соседней Украиной. Так будет ли новый мост в столице Полесья, выясняла наша съемочная группа.

Этот мост единственный в Пинске, расположен в исторической части города. Представляет собой настоящий арт-объект, на опорах которого изображены основные достопримечательности города. Однако построенный в 70-ые годы прошлого века сегодня он не выдерживает интенсивности автомобильного потока.

За сутки через Пину в среднем перемещается около 5 тысяч машин. Несущие конструкции переправы через реку 45 лет назад не были рассчитаны на такой трафик. Плановое обследование показало: металлические пролеты ржавеют и имеют дефекты. Сегодня мост нуждается в реконструкции и усилении. К тому же за десятки лет эксплуатации его ни разу не ремонтировали капитально. А ведь это стратегически важный путь не только для столицы Полесья, но и для страны.

В целях безопасности трафик по мосту ограничен по рекомендации ученых БелдорНИИ. На это указывают установленные на въезде дорожные знаки и таблички. Внимание только к большегрузам. Фуры массой свыше 20 тонн должны перемещаться на расстоянии 60 метров друг от друга. А вот въезд на мост машин с 50 тоннами и вовсе не допускается. Дополнительно дежурят и контролируют ситуацию сотрудники ГАИ и транспортной инспекции. Говорят: были случаи, когда приходилось не пускать фуры из-за превышения тоннажа. Водители к таким вынужденным мерам относятся с пониманием. Многие курсируют по мосту ежедневно.

Действительно, весь трафик из габаритных авто (а в сутки это больше полутора тысяч машин!) следует через историческую часть города и влияет на транспортные проблемы в самом Пинске. Строительство объездной дороги и нового моста улучшит дорожную обстановку, но о воплощении этого важного проекта можно будет говорить лишь после 2020 года. Сейчас, по словам специалистов, главное - отремонтировать существующий мост с учетом перспектив развития города.

Ограничения движения для большегрузов по пинскому мосту будут действовать, пока переправу не реконструируют. Пока же ни стоимость, ни сроки капитального ремонта стратегически важного моста неизвестны. 

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