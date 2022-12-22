Для будущих милиционеров организовали новогодний праздник "Наши дети"

Во всех регионах есть детские дома, детские центры, закрепленные за органами внутренних дел. И, конечно, мы приезжаем, помогаем не только в новогодние праздники, но и на постоянной основе. Нами запланировано поздравление детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Я уверен, что у них будет все хорошо. А мы, взрослые, со своей стороны сделаем все, чтобы эти новогодние дни для них были по-настоящему праздничные. Ведь от Нового года все ждут чудес, и не только дети.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси