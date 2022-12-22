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Для будущих милиционеров организовали новогодний праздник "Наши дети"

Новогодний праздник для будущих милиционеров прошел в специализированном лицее МВД. Торжества начались с театрализованного представления на улице. Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков поблагодарил актеров, а также юных стражей порядка за творческий и теплый прием. Лицеисты показали, как украсили комнаты спального корпуса и пригласили на праздничный концерт с музыкальными и танцевальными номерами. Завершили встречу чаепитием и вручением подарков.

Во всех регионах есть детские дома, детские центры, закрепленные за органами внутренних дел. И, конечно, мы приезжаем, помогаем не только в новогодние праздники, но и на постоянной основе. Нами запланировано поздравление детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Я уверен, что у них будет все хорошо. А мы, взрослые, со своей стороны сделаем все, чтобы эти новогодние дни для них были по-настоящему праздничные. Ведь от Нового года все ждут чудес, и не только дети.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси
Мы с нетерпением ждали встречи с министром. Нам была оказана такая честь -то, что он нас посетил. Мы долго к этому готовились, и у нас все получилось.
Ефим Бернякович, учащийся специализированного лицея МВД Беларуси

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