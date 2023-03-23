Для чего каждый год звонят колокола Хатыни?

В день 80-летия самой страшной человеческой трагедии - сожжения Хатыни - мемориальный комплекс утонул в цветах и людях, которые приехали почтить память белорусов, погибших здесь от рук нацистов. В каждой семье в Беларуси есть такая история.

Хатынь - это одновременно и символ всех сожженных деревень в Беларуси (их было 11 тыс.), и место невыносимой личной трагедии одного выжившего жителя Иосифа Каминского. Это он стал прообразом для монумента "Непокоренный". Цветы к его ногам возложил и Президент Беларуси.

Александр Лукашенко в Хатынь приезжает постоянно, это было его поручение отреставрировать мемориальный комплекс. Но не для того, чтобы "запечатать" историю, просто сохранив место, а чтобы оно жило и люди могли стать частью тех событий, которые выпали на белорусскую долю во времена Второй мировой войны. Круглая дата стала завершением этих работ.

Сама деревня, церковь, новый музей - объединив это все, белорусы получили место, где о будущем сложно рассуждать легкомысленно. Опыт всего одного поколения назад не дает это сделать. Подробнее об этом рассказала Катерина Круталевич

22 марта 2023 года в Хатыни было много людей, много звуков, очень трогательный реквием в память о жертвах, много слез.





И слезы - это то, что объединяет Хатынь многолюдную, с Хатынью, когда ты приезжаешь в обычный день. Там может быть ни души и ни звука, кроме колоколов. И вы не уйдете оттуда спокойным, потому что образ деревни, который удалось воссоздать, не воспринимается как музей. Ты попадаешь в осколки памяти трагедии, у которой нет ни то что шанса на объяснение, у нее нет смысла.

Здесь не нужно было убивать, чтобы грабить или забирать территорию. Здесь убивали белорусов просто, чтобы убивать. 149 человек, вдумайтесь, попытайтесь представить перед собой. Это толпа людей. И никто из них не мог сопротивляться. 76 жителей были детьми. И все это произошло всего 80 лет назад. Человек, который в тот момент был ребенком в сарае, сейчас мог бы быть чьим-то дедушкой. И люди, которые это делали - жгли в сарае белорусов - тоже сейчас могли бы быть чьими-то очень пожилыми, но дедушками.

Если бы про такую жестокость мы говорили в средневековье, когда человечество только нарабатывало "цивилизованность", Хатынь, возможно, стала бы в ряд с чередой бессмысленного насилия. Но мы говорим об очень коротком промежутке времени, когда "додумались" вот так уничтожать восточных славян вполне себе цивилизованные немцы. От "большой цивилизованности", от того, что вот этот мир, наш мир, по их мнению, был чем-то слаборазвитым и не соответствующим стандартам.

Истории с насилием на улицах, в гетто и при разгоне митингов не дают права европейцам выставлять демократию, свободу и права людей как ценз, который мы, восточные славяне, якобы не проходим. И да, и в этом насилии не виноваты рядовые немцы, поляки или те же американцы. Это делает политическая элита. И если политическая элита заявляет, что Британия готова поставлять в Украину боеприпасы с обедненным ураном (это вообще оружие третьего рейха, его испытывали конкретно немцы во Вторую мировую войну) по-другому, как безумием, это действительно не назвать.

Это заявление прокомментировал Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов довольно жестко.





А Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они, безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко уходить в сторону. Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите: ответ будет страшным для всей планеты уроком. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Получается, что единственный механизм сдерживания якобы цивилизованных стран - это сила. Потому что такие снаряды уже применялись, когда американцы бомбили Югославию, Ирак и Афганистан. И этим странам нечего было ответить.

Очень не хочется в это верить, но так и есть: пока в информационном пространстве европейцы очень гордятся своей демократией, получается, что эта демократия дает им право на применение фактически ядерного оружия. Это страшно. Это Хатынь только в 21 веке. И на Западе так остро реагируют на визиты того же Лукашенко в Иран и Китай или приезд Си Цзиньпина в Россию, потому что это альянсы, которые могут ответить на радиоактивную угрозу.

Про Украину, где эти радиоактивные снаряды собираются применять, Президент Беларуси сказал, что если бы хотели "давно договорились". Знаете, какое это "если бы хотели"? Очень, в хорошем смысле слова, "белорусское". Мы боимся потерять то, что построили. И это лучшее белорусское качество. Когда ты во что-то вкладываешь так много сил, потом очень не хочется, чтобы из-за какой-то идеологической причины это сравняли с землей. Когда очевидно, надо останавливаться, потому что урон больше, чем твоя идея - официальный Киев не может принять этого решения. Он их больше в принципе не принимает. Есть идея "защиты родины", они делают отличный медиапродукт, его смотрят, проникаются этим настроением и при этом рядом просто пачками гибнут живые люди и разрушается инфраструктура, которую будут восстанавливать десятилетиями. Это про то, как информационное поле может удерживать людей в мысли, что нужно сопротивляться, пока снаряд не упадет в твой дом. Хорошо, если не "урановый", пусть и обедненный.

Эксперты говорят, что для Беларуси идея войны - это просто "зазеркалье". Невозможно. Нет, никогда, ни за какие идеи. Потому что мы пережили Хатынь. И по этой же причине не можем доверять словам "цивилизованных" народов.



