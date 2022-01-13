Для чего лесхозы Минской области собирают шишки

Заготовка на семена. Лесхозы Минской области продолжают сбор шишек. Плоды сосны, ели и лиственницы собирают на специальных плантациях, где высажены деревья для заготовки зимнего урожая. Зимняя погода способствует процессу. Шишки собирают вручную. После отправляют на сушку. Из семян появляются новые деревья, которые через несколько лет высадят в лесах. За круговоротом природы наблюдал Илья Цветков.

Хвойные плоды плотно закрыты, а значит, ни одно зернышко не погибнет. Работники Молодечненского лесхоза в морозные январские дни собирают шишки с упавших деревьев и при помощи техники. Работать на высоте не всегда комфортно. Но самый качественный урожай можно собрать именно на верхушках.

Процесс трудоемкий и требует особого подхода. Шишки собирают вручную. На ощупь специалисты определяют качество плодов. Они должны быть плотные, здоровые, без признаков заболеваний и наполненные семенами.

Без подточин должны быть. Это значит, что шишка больная, она мягкая и вся осыпается. Такая шишка нам не подходит. Андрей Багуцкий, лесник Молодечненского опытного лесхоза

Сбор проходит не только в еловых лесах. Обрабатывают также и сосны. Каждый год во время сбора шишек ветки подрезают. Процедура деревьям не вредит, наоборот, больше света - больший урожай на следующий год.

У нас есть специально отобранные площади под сбор. Мы, прежде всего, изучаем на них фенологию, определяем, какая будет урожайность, и после этого уже начинаем сбор шишек на этих площадях. Андрей Шибеко, главный лесничий Молодечненского опытного лесхоза





За один день работы удается собрать примерно 200 килограммов шишек. Все они отправляются на сортировку в лесхоз, а потом в семеноводческие центры для переработки.