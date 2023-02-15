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Для чего лесхозы собирают шишки, насколько белорусский посадочный материал востребован в других странах?
В Беларуси более 40 % территории заняты зелеными зонами. Сейчас стоит задача увеличивать площади. От заготовки сырья (в нашем случае шишек и семян) до выращивания посадочного материала. Чтобы лес был здоровым и качественным, важно учесть все. Подробнее об этом рассказала Елизавета Синяк.
Лесосеменные плантации Беларуси
Это плантация сосны обыкновенной Борисовского лесхоза. Площадь питомника равна 37 га. Здесь собирают шишки, из которых после извлекают семена. Но перед тем как стать здоровым деревом, нужно пройти строгий отбор.
Чтобы в будущем получить качественный селекционный посадочный материал, шишка должна соответствовать всем параметрам: быть крепкой, ровной и не поврежденной вредителями, а ее диаметр в самом широком месте - не меньше 1,5 см.
Работают на плантации не только руками, на помощь приходит и техника, которая позволяет собрать урожай даже с верхних веток.
Чтобы получить 1 кг качественных семян, нужно собрать не менее 100 кг шишек. На плантации у нас установлены нормы сбора по шишкам. Зависит от балла урожайности. Норма в 2023 году у нас на плантации - 11,4 кг, эта урожайность установлена как второй балл. В феврале заканчивается сезон по сбору. На сегодняшний день у нас на плантации собрано уже более 80 %.
Качество оборудования - качество леса
Собранный урожай из питомника держит курс в Республиканский селекционный центр. Качественно проделать работу помогает современное оборудование. Техника здесь белорусского и шведского производства. От шишки до сеянца - несколько этапов. Первый - сортировка. Шишки удаляют из панциря, убирают засмоленные и старые. Дальше те, что прошли отбор, попадают в сушильный шкаф, где для каждого вида подобрана своя температура (от 35 до 55 градусов).
Мощности нашего оборудования позволяют сушить около 50 т в месяц. Из одной тонны шишек в месяц мы можем получить в среднем 10-15 кг семян.
Следующий этап - бункер. Тут извлекаются семена с крылаткой. И уже готовые зернышки машина очищает и сортирует.
Самые стойкие и крепкие семена, которые прошли весь марафон, остаются на хранение в специальных холодильных камерах. Каждая вмещает около 5 т. Здесь же находится и обязательный стратегический запас в случае неурожайного года.
А вот получится ли вырастить из семени дерево в будущем, следят в лаборатории. Работа кропотливая и сложная, требует сноровки и внимательности, но глаз уже наметан. Да и результат того стоит, здесь определяют качество.
В течение 15 дней семена прорастают и по итогу выявляются такие показатели, как энергия прорастания, всхожесть. Вычисляется, сколько по процентам проросло и ставится класс качества: 1 - хороший класс, 2 класс и 3 класс. Зелененькие, значит, хороший класс качества будет.
Востребовано за рубежом
Наш посадочный материал путешествует не только по Беларуси. Выращиваем и на продажу, он пользуется спросом у россиян.
У нас уже есть опыт, когда мы на давальческом сырье для Пермского края выращивали посадочный материал на нашем РЛСЦ. Мы вырастили 750 тыс. штук. Сегодня они уже туда отправлены для лесовосстановления именно этого региона. Заработали на этом свыше 10 млн российских рублей.
Как отметили в Министерстве лесного хозяйства, площадь в 32 тыс. га планируют засадить к июню 2024 года. Особое внимание уделят поврежденным участкам.
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