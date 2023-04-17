Для чего в Беларуси используют обогащенную тромбоцитами плазму и какие заболевания лечатся PRP-терапией?

В Беларуси зарегистрировали три препарата плазмы, обогащенной тромбоцитами (сокращенно PRP). Она помогает восстанавливаться собственным клеткам организма, подавляет воспаление и усиливает регенерацию тканей. Плазму используют в разных отраслях медицины: дерматологии, гинекологии, травматологии и косметологии. В чем уникальность именно белорусской технологии, рассказала Елизавета Синяк.

Препаратом лечат кожные заболевания и язвы слизистых. На уровне эксперимента борьба даже с инфекционными заболеваниями, например, сепсисом. Технологию от идеи до конечного продукта разработали в РНПЦ трансфузиологии.

Вадим - один из разработчиков препарата. Уже 6 лет работает в центре, начал с науки, теперь биолог на производстве.

Уникальность в том, что он делается из крови донора и может переливаться тем людям, которые сами не могут сдать кровь (возрастные люди, люди, у которых есть заболевания сердца, у которых проблемы с сосудами). Именно аллогенную плазму, поставленную на производство, никто в мире не делал. Грубо говоря, мы первые и единственные, кто это сделал. Вадим Асаевич, биолог РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий

Каждого донора подбирают по возрасту, а биоматериал обязательно обследуют: проверка на сифилис, гепатиты и ВИЧ-инфекции. Еще один вариант - аутологичная плазма, то есть человек является донором сам для себя. Для препарата обязательны три месяца карантина. Образцы хранят в морозильной камере при температуре минус 80 градусов.





Чтобы производить безопасные препараты, еще и в больших количествах, в центре имеются соответствующие условия и технологии. Плазму обследуют в нескольких помещениях, где создано определенное давление и даже у воздуха должна быть особенная степень чистоты.

Суть этих помещений в том, что не мы защищаемся от чего-то, а мы защищаем препарат от воздействия человека. У нас есть кожа, волосы, чтобы где-то что-то не попало, мы максимально избавляемся от негативных последствий окружающей среды. Вадим Асаевич, биолог РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий

"По безопасным, стандартизованным технологиям мы прошли аттестацию. За качество и за безопасность препарата отвечаем", - уверен Михаил Потапнев, завотделом клеточных биотехнологий.

Михаил Петрович вплотную занялся темой PRP-терапии еще в 2008 году. Уже тогда можно было говорить о перспективах и эффективности исследований. Сейчас же в РНПЦ полный цикл производства препарата уже отработан. А направление популярно не только в государственных учреждениях.

К белорусскому ноу-хау большой интерес и у зарубежных коллег.





"К нам приезжали учиться, смотреть наши партнеры-друзья из Узбекистана, Казахстана. Это действительно очень интересное и прорывное направление, где нам удалось собрать то, что кусочками разбросано по миру о работе с плазмой, обогащенной тромбоцитами", - утверждает Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.

Плазма рассчитана на разные группы пациентов. Например, совместно с РНПЦ травматологии планируется вводить препарат внутрисуставно. В ближайшие несколько месяцев подобная терапия будет доступна для всех желающих. Федор Карпенко: "Это позволяет снять либо отложить на какой-то период вопросы с остеоартрозом, артритами".

Сегодня, например, активно используется данный препарат уже в Гомеле, где ежегодно около 500 пациентов приходят на процедуры внутрисуставного введения.